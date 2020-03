Coronavirus.- Le gouvernement chilien avertit les compagnies aériennes de ne pas collaborer sur les retours qu’elles auront “des difficultés”

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre chilien des Affaires étrangères, Teodoro Ribera, a averti les compagnies aériennes de ne pas respecter les voyages prévus pour garantir le retour des Chiliens à l’étranger, qui auront “des difficultés” pour continuer à opérer dans le pays sud-américain.

“Ce que nous disons aux entreprises, c’est qu’elles ne vont pas le mettre à nu. Elles doivent amener les gens ou elles auront des difficultés à opérer au Chili une fois le coronavirus terminé”, a déclaré le chef de la diplomatie chilienne à un entretien avec le réseau T13.

En ce sens, il a souligné que “ce n’est pas le ministère des Affaires étrangères qui définit les droits aériens”, mais qu’il est disposé à “défendre les droits des Chiliens”, faisant allusion à ceux qui ont été piégés dans d’autres pays par les restrictions successives approuvées. pour empêcher la propagation de la pandémie.

Le Mexique et la Colombie sont les pays où il y a eu plus de cas de Chiliens touchés par les fermetures. Aeroméxico et Avianca seraient à leur tour les compagnies aériennes avec les billets les plus suspendus, c’est pourquoi Ribera a demandé qu’elles gèrent au moins la relocalisation des passagers.

“Si les compagnies disent qu’elles ne peuvent pas voler, nous exigeons qu’elles endossent les billets aux compagnies qui veulent les amener”, a déclaré Ribera dans l’interview.

Le ministre chilien des Affaires étrangères a rapporté sur son compte Twitter les arrivées de vols Latam en provenance du Mexique et de l’Équateur, avec des passagers d’autres compagnies.