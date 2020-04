Coronavirus.- Le gouvernement colombien accuse l’ELN d’avoir violé la trêve unilatérale déclarée par le coronavirus

MADRID, 7 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le Haut Commissaire colombien pour la paix, Miguel Ceballos, a accusé l’Armée de libération nationale (ELN) d’avoir violé la trêve unilatérale déclarée par la guérilla comme un “geste humanitaire” face à la pandémie de coronavirus.

Le week-end dernier, des combats ont été enregistrés dans le département du Chocó, sur la côte pacifique du pays, entre l’ELN et l’organisation criminelle du clan du Golfe, qui a laissé des communautés autochtones et afro-descendantes au milieu des tirs croisés.

“Il est absolument évident que s’il y a des combats dans la région de Chocó, c’est parce qu’il n’y a pas eu de cessez-le-feu”, a déclaré Ceballos dans une interview lundi soir (heure locale) à la radio colombienne Blu Radio.

Le Haut Commissaire a souligné la nécessité non seulement pour l’ELN, mais pour “tous les groupes armés de cesser le feu”. “Laissez-les reconsidérer et déposer leurs armes”, a-t-il déclaré dans un appel plus large.

À cet égard, il a révélé que les anciens guérilleros de l’ELN “Felipe Torres” et “Francisco Galán”, que le gouvernement a nommés “promoteurs de la paix” pour favoriser la reprise du dialogue avec ce groupe armé, dirigent également leurs efforts vers d’autres. groupes armés.

“Il y a plusieurs groupes armés qui doivent commencer à se rendre compte qu’ils sont responsables de la vie de nombreuses personnes (…) Un changement de conscience est nécessaire”, a affirmé Ceballos.

Concernant l’éventuelle reprise du dialogue avec l’ELN, il a rappelé que les guérilleros doivent d’abord respecter les conditions fixées par le gouvernement: “cesser définitivement ses activités illégales, remettre tous les kidnappés et désactiver les mines antipersonnel”.

L’ELN a déclaré une trêve unilatérale qui sera en vigueur entre le 1er et le 30 avril comme un “geste humanitaire”, répondant ainsi à la demande du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de cesser les combats dans le monde entier pour concentrer efforts dans la lutte contre le coronavirus.

Ensuite, Ceballos a déjà prévenu qu’il ne suffisait pas de revenir à la table des négociations. Le dernier dialogue de paix avec l’ELN, qui a commencé en février 2017 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, a été rompu deux ans plus tard, avec Iván Duque à la présidence, après l’attaque de guérilla contre une école de cadets de Bogotá.