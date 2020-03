Coronavirus: le gouvernement construira huit hôpitaux d’urgence à Conurbano, Rosario, Córdoba et Resistencia

La pluie a à peine cessé mardi après-midi Alberto Fernández, qui s’était auto-imposé la modalité homeoffice à Olivos, est monté dans l’hélicoptère présidentiel avec le ministre des Travaux publics de la Nation, Gabriel Katopodis. Ensemble, ils ont survolé La Matanza pour superviser les hôpitaux Laferrere et Ramón Castillo.

Malgré la nouvelle bonne harmonisation avec l’opposition, à la suite de la crise du COVID-19, le président a rappelé que “les travaux étaient paralysés il y a quatre ans” et dans une série de tweets, il a anticipé quelque chose sur le plan de construction rapide de huit hôpitaux. qui sera annoncé cet après-midi et dans lequel le ministre Katopodis travaille contre la montre.

Selon le président, le chef du gouvernement Horacio Rodríguez Larreta et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof sont d’accord, la zone AMBA (Capitale et Grand Buenos Aires) est la plus préoccupante. Chaco a également été ajouté, une province où le gouverneur Jorge Capitanich a décrété l’auto-isolement et qui, avec douze cas, a proportionnellement plus de croissance chez les patients que les autres districts. Les grands centres urbains sont également préoccupés par ce qui pourrait se produire si des infections locales étaient activées.

Avec ce projet sur la table, le président et l’équipe de santé ont décidé de construire à sec huit hôpitaux, en plus de renforcer les deux hôpitaux de la municipalité que Fernando Espinoza gouverne.

Cinq des nouveaux hôpitaux seront construits dans le Conurbano et seront situés à côté des UPA (unités d’attention rapide) que la direction de Daniel Scioli a construites pour les soins de santé primaires.

Les UPA, qui traitent les cas de complexité faible et moyenne, ont également été montés sur structures de construction rapides et ils disposent déjà d’un laboratoire d’analyses cliniques, d’images, d’accueil des patients et de cabinets médicaux, ainsi que d’un accès aux ambulances. Donc, la décision politique d’y construire cinq nouveaux hôpitaux qui utiliseraient les services existants et ajouteraient des chambres pour augmenter le nombre de lits garantissant l’hospitalisation dans les régions les plus peuplées de la province.

Les mêmes critères seront annoncés pour trois points clés de l’intérieur: Resistencia, le Gran Rosario et Gran Córdoba, où la proximité des hôpitaux de référence locaux est considérée comme essentielle.

À Rosario, il y a quatre jours, les autorités ont signalé la confirmation du premier cas d’un patient atteint de coronavirus admis à l’hôpital de Carrasco. Ce matin, le maire Pablo Javkin Il a dirigé une réunion du Risk Management Council et étendu les mesures de prévention telles que la fermeture des gymnases, des aires de restauration dans les centres commerciaux, une série de restrictions de santé publique telles que l’attention préférentielle aux groupes à risque et la suspension des contrôles oraux. , entre autres.

Pour sa part à Cordoue, le gouverneur Juan Schiaretti Il a dirigé une nouvelle réunion du Comité d’Action Sanitaire et a décidé qu’à partir de 0h00 le jeudi 19, les hébergements, hôtels, complexes touristiques de l’ensemble du territoire provincial, suspendent les réservations et ferment leurs portes. La mesure se poursuivra, en principe, jusqu’au 31 mars. Il prévoyait également que les centres commerciaux de la province devaient garder leurs portes fermées de 0 h le vendredi 20 à 0 h le mercredi 25. À l’exception de l’annonce faite aux pharmacies et aux supermarchés.

Comme dans d’autres provinces, Schiaretti a renforcé le contrôle des mesures d’isolement sanitaire et a averti que les autorités judiciaires ordonneraient l’assignation à résidence des personnes qui ne respecteraient pas cette disposition.