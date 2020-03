Coronavirus.- Le gouvernement du Mexique suspend toutes ses activités à l’exception de celles “essentielles” pour le coronavirus

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Mexique suspend à partir de ce jeudi toutes ses activités, à l’exception des “essentielles”, dans le contexte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

“A partir de demain, le gouvernement fédéral tout entier suspend ses activités, mais il y a des activités essentielles qui ne peuvent pas être suspendues, car nous avons besoin d’hôpitaux, de carburants, de production d’énergie, d’électricité, de services de nettoyage et de sécurité publique”, a annoncé le sous-secrétaire mexicain à la Santé. , Hugo López-Gatell.

“Il y a des gens qui travaillent au gouvernement qui ne peuvent pas suspendre (leur activité), car s’ils suspendent la fonctionnalité du gouvernement est sérieusement affectée”, a-t-il ajouté, selon le journal local ‘Excelsior’.

En ce sens, ce sera le chef de chaque ministère qui décidera qui ne peut suspendre son travail. “Ce n’est pas par secteur, c’est par la fonction qu’ils remplissent”, a souligné López-Gatell.

Le Mexique a suspendu ce mercredi la délivrance de passeports et le traitement des demandes d’asile comme mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, qui est déjà entrée dans la phase deux dans le pays nord-américain en raison de l’existence de cas de contagion locale.

Jusqu’à présent, le Mexique a enregistré cinq décès et plus de 400 personnes infectées par Covid-19 dans le pays et la phase deux a abouti à des recommandations pour éviter les salutations par contact physique ou la suspension des actes avec plus d’un millier de personnes.

Le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador hésite pour l’instant à adopter des mesures plus drastiques, comme celles déjà appliquées par les pays voisins. Pour l’instant, il a fermé la frontière avec les États-Unis pour des voyages non essentiels et a conseillé de rester chez lui.