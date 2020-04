Coronavirus – Le gouvernement salvadorien avertit ceux qui violent la quarantaine qu’elle pourrait se retrouver dans des centres où elle se propage

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre de la Justice et de la Sécurité du Salvador, Rogelio Rivas, a averti les citoyens de sauter la quarantaine obligatoire qu’ils pourraient se retrouver dans des centres où ils attraperont le coronavirus s’ils insistent pour ignorer les recommandations des autorités.

Le gouvernement de Nayib Bukele a mis en place des installations et des abris pour accueillir ceux qui ont sauté l’isolement obligatoire ou qui n’ont pas d’espace pour se réfugier contre la pandémie, qui a fait deux morts et 41 infections dans le pays.

“Nous leur demandons de collaborer ou ils devront être emmenés dans un centre de quarantaine, loin de leurs familles et risquant d’attraper le virus”, a déclaré Rivas lors d’une conférence de presse, dont le journal salvadorien ‘Prensa Gráfica’ a été repris.

Rivas a ajouté que l’armée et la police nationale avaient reçu l’ordre d’intensifier les contrôles au cours des prochaines heures afin de s’assurer qu’ils ne seraient diffusés que dans les cas autorisés par le gouvernement.

La mise en quarantaine obligatoire envisage la possibilité de circuler sur la voie publique pour effectuer des achats indispensables ou pour accéder à des emplois jugés fondamentaux, tels que salariés de stations-service, banques, transporteurs, hôpitaux et centres de santé, fonctionnaires, médias. sociétés de communication ou de sécurité.

À l’échelle mondiale, plus d’un million de personnes ont contracté la maladie et plus de 52 800 sont décédées.