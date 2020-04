Coronavirus – Le gouverneur de Chocó, Colombie, a été suspendu pour corruption dans la gestion du coronavirus

Le bureau du procureur général a signalé 296 procédures disciplinaires pour l’embauche

L’avocat colombien, Fernando Carrillo, a annoncé des procédures à plusieurs gouverneurs, dont le gouverneur du Chocó, Ariel Palacios Calderón, suspendu de ses fonctions, face à une avalanche de corruption pour la gestion des ressources dans les contrats de programme pour surmonter l’urgence par le coronavirus.

Plus précisément, Palacios a été suspendu pour trois mois et un contrat de plus de 2 000 millions de pesos (environ 457 000 euros) a été annulé.

<< Il est très gênant que, face à la pandémie provoquée par Covid-19, les ressources de l'État ne visent pas à garantir les droits fondamentaux à la santé, à la vie des personnes susceptibles d'être infectées et au personnel médical et infirmier qui il faudrait qu'il s'occupe des patients ", a expliqué Carrillo, selon la station de radio de Caracol.

Au total, il y a plus de 296 processus disciplinaires ouverts et 1 286 actions depuis le début de l’épidémie. Dans au moins 14 gouvernorats, les contrats sont irréguliers. Par exemple, Cesar enquête sur 40 contrats.

“24 procédures disciplinaires sont en cours contre 14 gouvernorats, 70 dans 55 municipalités et 24 entités de l’ordre national et territorial”, a expliqué le Bureau du Procureur général.

Le gouverneur de César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour irrégularités présumées dans la surveillance de la délégation qu’il a faite au secrétaire général du département, Lorena Paola Hernández Dangón, pour signer 37 contrats pour plus de 14 065 millions de pesos (environ 3,2 millions d’euros), pour l’acquisition de 88 700 kits de marchandises.

Le gouverneur d’Arauca, José Facundo Castillo, a été convoqué à un procès pour “prétendues irrégularités dans le contrat d’exécution de manifestations et d’activités artistiques dans la commune de Cravo Norte, pour 570 millions de pesos”. En outre, elle fait l’objet d’une enquête pour les contrats qui ont trait à la livraison de matériel dans lequel, apparemment, il y a des primes de prix.