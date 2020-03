Coronavirus.- Le Honduras étend le “couvre-feu absolu” à l’ensemble du pays en raison du coronavirus

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Honduras a annoncé ce vendredi l’extension du “couvre-feu absolu” à l’ensemble du pays, en raison de “l’urgence sanitaire nationale” déclarée par l’avancée du nouveau coronavirus.

“Un couvre-feu absolu est déclaré à partir d’aujourd’hui à 18 heures (heure locale) sur tout le territoire national dans le cadre de l’urgence sanitaire nationale et de l’alerte rouge pour les coronavirus”, a déclaré le Secrétariat à la sécurité dans un communiqué, dans qui a précisé que cette mesure sera en vigueur jusqu’au 29 mars.

L’agence a précisé que, pour fournir de la nourriture à la population, il est autorisé que tous les magasins d’alimentation puissent être ouverts pour servir les citoyens, en plus des supermarchés, pharmacies, boulangeries ou services de livraison à domicile qui peuvent continuer à fonctionner avec leur autorisation correspondante.

En outre, il a indiqué que les secteurs de l’agriculture et de la distribution alimentaire pourront continuer à travailler conformément à une série de mesures de sécurité pour les travailleurs.

Le Secrétaire à la sécurité a rappelé que la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres est maintenue pour la circulation des personnes et a déclaré que les étrangers qui se trouvent sur le territoire national et souhaitent retourner dans leur pays peuvent le faire s’ils en demandent l’autorisation.

En outre, il a transféré l’engagement de la Police nationale hondurienne de se conformer à ces mesures pour arrêter la propagation rapide de Covid-19.

Jusqu’à présent, le “couvre-feu absolu” avait été appliqué dans les villes d’El Triunfo, Puerto Cortés et Santa Cruz de Yojoa, toutes dans le département de Choluteca, prolongeant ainsi la mesure qui s’appliquait déjà à la ville de Choluteca, La Ceiba et San Pedro Sula.

Le Honduras, avec 24 cas confirmés, a déjà déclaré une “urgence sanitaire nationale” en raison du coronavirus et le président, Juan Orlando Hernández, a demandé à ses compatriotes de se préparer “au pire des cas”.