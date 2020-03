Coronavirus – Le Honduras fournira une aide alimentaire à 800 000 familles en réponse au coronavirus

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a annoncé lundi dernier qu’un total de 800 000 familles dans le pays recevront une aide alimentaire en réponse à la crise provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus.

“Pour chaque famille, nous assisterons à cinq personnes pour les nourrir pendant 30 jours avec deux fournitures toutes les deux semaines”, a expliqué Hernández dans une apparition recueillie par le journal hondurien “La Prensa”.

“Nous nous concentrons sur le service aux personnes avec des aliments non périssables et des fournitures d’hygiène personnelle, ainsi que des gels et des masques antibactériens”, a-t-il ajouté dans le cadre du plan, appelé ‘Honduras Solidaria’.

Le président hondurien a précisé que, afin d’éviter les foules favorables à la propagation de Covid-19, l’aide sera livrée à leur domicile et de manière “personnelle”. “Si les gens se rassemblent ou s’il y a des troubles, le processus sera suspendu”, a averti Hernández.

Les autorités honduriennes ont signalé que le nombre de personnes touchées par le coronavirus dans le pays est passé à 30, après avoir détecté lundi trois nouveaux cas positifs. Le coronavirus a fait plus de 378 000 victimes et plus de 16 000 décès dans le monde.