Coronavirus.- Le Honduras met son veto à l’entrée au pays de personnes originaires d’Europe, de Chine, d’Iran et de Corée du Sud

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Honduras a opposé son veto ce jeudi à l’entrée au pays de personnes venant d’Europe, de Chine, d’Iran et de Corée du Sud, ni par voie aérienne ni terrestre, à titre préventif pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

L’exception à cette règle est constituée par les citoyens honduriens, le corps diplomatique accrédité auprès du Honduras et les résidents permanents et temporaires, bien qu’ils soient placés en isolement “immédiatement” après leur entrée au Honduras, ce qui a confirmé deux cas de coronavirus sur leur territoire.

“Le reste des nationalités des pays ayant une incidence de Covid-19 doivent se soumettre aux protocoles et restrictions établis par le Secrétariat dans les bureaux de la santé”, a ajouté l’exécutif, dirigé par Juan Orlando Hernández dans un communiqué.

De même, l’Exécutif a décidé ce jeudi d’annuler les cours dans tous les centres éducatifs du pays et de suspendre les concerts et événements publics pendant 14 jours à titre préventif pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, avec deux cas confirmés dans le pays.

Les églises sont exclues de cette dernière mesure, mais le gouvernement hondurien les a exhortés à “prendre toutes les mesures préventives annoncées”, tout en les invitant à “participer à la diffusion des informations officielles et à soutenir les autres”. actions de prévention menées “par l’exécutif.

L’épidémie a été déclarée en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est déjà propagée dans le monde entier avec un bilan de plus de 4 700 décès et plus de 128 000 cas confirmés. Il y a également plus de 68 000 récupérés.