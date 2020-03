Coronavirus: le manuel de recommandations des médecins chinois en première ligne de soins

La Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba Ils ont réuni un groupe d’experts médicaux qui viennent de rentrer des premières lignes de la bataille contre la pandémie. Avec le soutien du premier hôpital affilié de l’école de médecine de l’Université du Zhejiang (FAHZU), ils ont développé et a publié un guide informatif sur l’expérience clinique de la façon de traiter ce nouveau coronavirus.

Le manuel de plus de 60 pages, conçu pour le personnel de santé, est divisé en trois grandes sections; Gestion de la prévention et du contrôle, du diagnostic et du traitement; et soins infirmiers. Cela a été fait en chinois puis en anglais, italien, français, espagnol, entre autres. Il est librement accessible à tous.

Le rédacteur en chef, Tingbo LIANG, professeur, École de médecine de l’Université du Zhejiang, apporte une clarification pertinente : «Ceci est un guide informatif. En raison de contraintes de temps, ce manuel peut contenir des erreurs et des échecs ».

Infobae Il a consulté des spécialistes locaux, car le scénario est différent de celui du pays asiatique.

Le docteur en médecine infectieuse de la FUNCEI (Fondation du Centre d’Etudes Infectieuses du Dr Daniel Stamboulian) Lilián Testón (M.N.87.307) a expliqué que “Nous gérons tous le même protocole, bien que dans chaque pays il soit plus adapté en fonction des territoires, des ressources, de la situation géographique et de la saisonnalité. “

Dans cette même ligne, Silvia Margalejo Raffín, Infirmière en contrôle des infections Belgrano Adventist Clinic et le programme de contrôle des infections FUNCEI, a expliqué que «en Argentine, le nombre de cas est assez contrôlé, grâce à des mesures préventives appliquées dans les délais. C’est pourquoi bon nombre des décisions prises en Chine, elles ne peuvent pas être appliquées en Amérique latine, nous ne sommes pas au stade d’une assistance massive ».

Les deux mettent en évidence des points intéressants dans le manuel à garder à l’esprit.

–Gestion de la prévention et du contrôlel: est la première partie de l’écriture. On y explique comment gérer une zone d’isolement à l’hôpital, où ils l’appellent Clinique de fièvre.

Le concept appliqué est le même dans les centres de santé du pays. «Selon la structure du bâtiment, le revenu est divisé par gardien, respiratoire habituel et fiévreux. Nous avons fait des affiches pour guider les patients», Détaillé Margalejo Raffin.

Évaluation, revenu et exclusion: À l’hôpital FAHZU, «les tests d’acides nucléiques (NAT) sont effectués réalisée sur les patients qui répondent aux critères d’évaluation des patients suspects. Tout patient dont le test est négatif subira un nouveau test après 24 heures. Si un patient a deux résultats NAT négatifs et des manifestations cliniques négatives, il peut être exclu de COVID-19 et peut être renvoyé de l’hôpital. Si ces patients ne peuvent pas être exclus d’une infection à COVID-19 basée sur des manifestations cliniques, ils subiront des tests NAT supplémentaires toutes les 24 heures jusqu’à ce qu’ils soient exclus ou confirmés. »

Les cas confirmés “Avec un résultat NAT positif, ils seront admis et traités collectivement en fonction de la gravité de leur état. »

Disposition de la salle d’isolement: Les patients suspects doivent être isolés dans des pièces individuelles séparées. Chaque chambre doit être équipée d’installations telles qu’une salle de bain privée et l’activité du patient doit être confinée à la salle d’isolement. » Cependant, «les patients confirmés peuvent être regroupés dans la même salle espace entre les lits d’au moins 1,2 mètre ».

Selon des spécialistes consultés par Infobae, Actuellement, la même méthodologie est appliquée dans le pays.

Le manuel contient également des recommandations concernant la gestion sanitaire du personnel de santé. Il qualifie différents niveaux de protection (I, II, III) des équipements nécessaires et dans quel domaine les utiliser. Insiste sur le respect, étape par étape, comment mettre en place l’équipement de protection individuelle (EPI) pour le traitement des patients atteints de COVID-19.

– Mettez des vêtements de travail spéciaux et des chaussures de travail

– Mettez une casquette chirurgicale jetable

-Mettez un masque de protection médicale (N95)

Mettez des gants jetables en nitrile et en latex à l’intérieur

-Mettez des lunettes et des vêtements de protection (remarque: si vous portez des vêtements de protection sans couvre-pied, portez également des couvre-bottes imperméables séparés), mettez une blouse isolante jetable (si nécessaire dans la zone de travail spécifique) et un masque de protection respirateur facial / motorisé pour la purification de l’air (si nécessaire dans une zone de travail spécifique)

– Mettez des gants jetables en latex à l’extérieur

Margalejo Raffin a souligné que pour la protection médicale, vous devez “pour redoubler les mesures lors du retrait des fournitures, il est indispensable de se laver les mains entre chaque entrée. “

D’un autre côté, il soutient qu’à l’heure actuelle, l’Argentine n’est pas au stade de l’assistance de masse, de sorte que l’utilisation à la fois médicale, camisole, jugulaire, lunettes, gants est suffisante. “Nous devons sensibiliser à l’utilisation rationnelle des ressources médicales et en prendre soin. »

-Diagnostic et traitement

Dans cette section, le travail collaboratif entre différentes disciplines est mis en évidence. Quelque chose qui est appliqué dans les centres médicaux du pays.

«Depuis le début de l’épidémie, FAHZU a créé une équipe d’experts composée de médecins des départements des maladies infectieuses, de la médecine respiratoire, des soins intensifs, de la médecine de laboratoire, de la radiologie, de l’échographie, de la pharmacie, de la médecine traditionnelle chinoise, de la psychologie, de la thérapie respiratoire, de la réadaptation, Nutrition, soins infirmiers, etc. »

Test: lLe dépistage des acides nucléiques est la méthode la plus recommandée pour diagnostiquer une infection par le SRAS-CoV-2.

“Les tests montrent qui est infectéEn sachant qui est infecté, on sait qui était en contact avec cette personne et l’infecté peut être davantage isolé, ce qui serait la bonne chose à faire; et détecter plus de personnes asymptomatiques qui pourraient avoir été infectées par cette infection, puis limiter davantage l’épidémie », a expliqué à Infobae le prestigieux neurologue Conrado Estol.

Concernant les traitements, les deux professionnels soulignent qu ‘«il n’y a toujours pas d’études scientifiquement prouvées pour le traitement spécifique. La seule chose qui s’applique est le palliatif. »

Selon les directives de l’hôpital chinois, «l’utilisation d’antiviraux dans une phase précoce du virus peut réduire l’incidence des cas graves et critiques. À l’hôpital FAHZU, le lopinavir / ritonavir (2 gélules, par voie orale, toutes les 12 heures) associé à de l’arbidol (200 mg par voie orale, toutes les 12 heures) a été appliqué comme traitement de base. »

Teston a averti que “Ce sont des médicaments utilisés pour d’autres pathologies, il n’est pas prouvé qu’ils soient efficaces dans ces cas. C’est un sujet controversé. Le traitement antiviral spécifique a peu de preuves et de faible niveau, donc le risque / bénéfice de la prescription doit être pris en compte. “

La même chose se produit avec l’indication de l’utilisation de phosphate de chloroquine chez l’adulte de 18 à 65 ans. L’infectologue français Didier Raoult a défendu le traitement du coronavirus à la chloroquine et a assuré “qu’il est immoral de ne pas l’administrer”. L’OMS et d’autres entités médicales ont assuré qu’il ne s’agissait pas d’études concluantes.

-Le dernier point du manuel: les règles de décharge

(1) La température corporelle reste normale pendant au moins 3 jours (la température de l’oreille est inférieure à 37,5 ° C).

(2) Les symptômes respiratoires se sont considérablement améliorés.

(3) L’acide nucléique était négatif deux fois de suite pour les agents pathogènes des voies respiratoires (intervalle d’échantillonnage supérieur à 24 heures); Les tests d’acide nucléique des échantillons d’excréments peuvent être effectués en même temps si possible.

(4) Les images des poumons montrent une nette amélioration des lésions.

Avec ces indicateurs, le patient sort de l’hôpital. “Vous devez respecter une quarantaine de 14 jours à domicile avec suivi médical”, souligne Margalejo Raffín.