Coronavirus – Le Mexique annonce un “accord de solidarité” avec les soins de santé privés pour le transfert de 3 300 de ses lits

MADRID, 13 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a exprimé ce dimanche son souhait de pouvoir annoncer le 10 mai la fin de la quarantaine décrétée pour stopper l’avancée de Covid-19 dans le pays et a annoncé un “accord de solidarité” avec des hôpitaux privés pour utiliser 3 300 lits.

López Obrador a annoncé depuis son domicile du district de Tlalpan, au sud de la capitale mexicaine, que cette semaine des scientifiques et des experts médicaux feront une prévision “aussi proche de la réalité” que “quand la période la plus critique se produira” de la pandémie.

Le président du Mexique a déclaré que pour faire face à cette situation possible, le gouvernement était parvenu à un accord pour que les hôpitaux privés du pays mettent quelque 3 300 lits à la disposition de l’État pendant un mois et ne saturent donc pas le système de santé publique.

A travers un message diffusé sur leurs réseaux sociaux, López Obrador a expliqué qu’avec cet “accord de solidarité”, les deux associations hospitalières privées du pays céderont “au minimum” la moitié des lits dont elles disposent.

“Ce n’est pas un accord à but lucratif, c’est très intéressant, c’est un accord de solidarité, ils nous feront payer le minimum, il n’y aura pas de bénéfices, il n’y aura pas de bénéfices, ceci je remercie les membres des deux associations des hôpitaux privés “, at-il révélé.

López Obrador a insisté sur le fait que, bien qu’il y ait plus de lits maintenant, l’objectif reste de ne pas remplir les hôpitaux et a remercié la population pour les efforts qu’elle déploie pour éviter de violer la prison et les mesures de quarantaine que le gouvernement a décrété.

À ce jour, le Mexique a confirmé 273 décès causés par la pandémie de Covid-19, ainsi que 4 219 cas de contagion.