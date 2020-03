Coronavirus – Le Mexique remettra à l’armée la gestion de 10 nouveaux hôpitaux pour lutter contre le coronavirus

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a expliqué ce dimanche qu’il avait donné des ordres au ministère des Finances pour fournir à l’armée les ressources nécessaires pour reprendre la gestion de 10 hôpitaux et renforcer si nécessaire travail des autorités sanitaires pendant la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de coronavirus.

Le président mexicain a expliqué que ces dix hôpitaux sont de construction récente et que les ressources qui seront demandées au Trésor sont destinées à terminer l’équipement des installations et l’embauche de personnel médical et de santé, selon le journal local “ El Universal ”.

“Nous allons prendre soin de la population de deux manières”, a expliqué López Obrador d’Oaxaca, qui a énuméré, d’une part, les centres de santé dépendant des différents programmes médicaux des gouvernements fédéral et des États, tels que INSABI ou ISSSTE, “et un autre plan qui sera en charge de l’armée et du secrétaire de la marine.”

López Obrador a souligné que son gouvernement se préparait à faire face à tout type de situation pouvant survenir dans le pays, qui a jusqu’à présent officiellement enregistré deux décès et 251 cas dus à la pandémie de coronavirus.