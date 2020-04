Coronavirus.- Le ministre bolivien de la Santé démissionne au milieu d’une pandémie pour “raisons personnelles”

MADRID, 9 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre bolivien de la Santé, Aníbal Cruz, a annoncé sa démission pour “raisons personnelles” au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait 15 morts et plus de 200 cas confirmés dans la nation andine.

“Pour des raisons personnelles, je dois maintenant présenter ma démission irrévocable”, a déclaré Cruz dans une lettre à la présidente par intérim, Jeanine Áñez, qu’elle a remise mardi mais rencontrée mercredi, selon le journal bolivien ‘El Deber’.

Cruz assure que «ce fut un honneur de servir le pays et de travailler sous la direction du président Áñez». “Il s’agit de moments où nous avons mené une bataille illimitée contre le coronavirus pour la santé des Boliviens”, souligne-t-il.

L’ancien ministre en profite pour ratifier son soutien au locataire du Burned Palace. “Partout où je touche, je serai toujours attentif à accompagner sa vision et son travail pour le bien des Boliviens”, dit-il.

Áñez a nommé Marcelo Navajas au poste de nouveau ministre de la Santé et l’a chargé “de continuer à avancer sans relâche” dans la lutte contre le coronavirus. À cet égard, il a souligné qu ‘”il est un spécialiste de la pneumologie et possède une vaste expérience en santé publique et en administration médicale dans les hôpitaux et les cliniques”.

Il a également eu quelques mots pour Cruz, qu’il a remercié d’avoir accepté “un travail très risqué et très dévoué”. “Le pays, le gouvernement et moi-même en serons éternellement reconnaissants”, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse ABI.