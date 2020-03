Coronavirus.- Le ministre brésilien de la Santé contredit Bolsonaro et conseille de suivre les recommandations des États

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

Lundi, le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a demandé à la population de suivre les directives fixées par les autorités de l’État concernant les mesures préventives contre le coronavirus, contredisant ainsi la position du président, Jair Bolsonaro, qui est très critique Par exemple, avec les quarantaines décrétées dans certains États et municipalités.

“J’ai parlé avec les secrétaires municipaux et d’État et pour le moment, je maintiens la recommandation des États car c’est la plus recommandée, car il y a de nombreuses lacunes dans le système de santé”, a reconnu Mandetta.

Le Brésil a confirmé lundi la mort de 159 personnes et la contagion de 4 579 personnes, l’Etat de Sao Paulo étant le plus touché de tous, ainsi que celui de Rio de Janeiro.

Un jour plus tôt, comme l’a rappelé le journal ‘Estadao’, Bolsonaro a parcouru les rues de Brasilia, visité des entreprises et pris contact avec des commerçants et des passants, et a même encouragé les autres politiciens à descendre dans les rues pour rencontrer des gens de première classe. remettre ce qui se passe dans le pays, en contradiction donc avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).