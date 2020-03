Coronavirus.- Le Nicaragua demande à Cuba “une brigade de médecins spécialistes” pour lutter contre le coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le Nicaragua a demandé à Cuba d’envoyer “une brigade de médecins spécialistes” pour préparer l’arrivée éventuelle de la pandémie de coronavirus dans le pays d’Amérique centrale, où aucun cas n’a été signalé jusqu’à présent.

Selon le journal officiel ‘Cubadebate’, la demande a été faite par le vice-président nicaraguayen, Rosario Murillo, sur les instructions de son mari et président, Daniel Ortega, directement au président cubain, Miguel Díaz-Canel, dont la réponse a été “positive”. .

“Il arrivera ici au Nicaragua avec des informations précises sur tous les traitements qui ont réussi, en particulier nous l’avons dit en Chine, où ils ont contribué au frein de cette épidémie ou pandémie que le monde a”, a déclaré Murillo dans son apparence habituelle à travers Télévision nicaraguayenne.

Cubadebate a indiqué que la brigade Henry Reeve, “avec une longue histoire de collaboration internationale dans des situations de catastrophe”, arrivera au Nicaragua dans les prochains jours.

Cuba a déjà envoyé des médecins dans d’autres pays dans le contexte de la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus. Des médecins cubains étaient présents dans la lutte contre Covid-19 en Chine, épicentre de l’épidémie, et ont maintenant déménagé au Venezuela.

À l’heure actuelle, le Nicaragua n’a enregistré aucun cas de coronavirus, qui est présent dans les pays voisins tels que le Costa Rica. À l’échelle mondiale, Covid-19 fait déjà plus de 7 000 morts et plus de 180 000 personnes infectées.