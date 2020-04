Coronavirus.- Le nouveau ministre brésilien de la Santé dit qu’il n’y aura pas de “changements radicaux” dans la gestion du coronavirus

MADRID, 17 avr (EUROPA PRESSE) –

Le nouveau ministre brésilien de la Santé, Nelson Teich, a pris ses fonctions ce jeudi après le limogeage de Luiz Henrique Mandetta, assurant que des “changements soudains” ne se produiront pas, comme dans la question de l’isolement social, lors de la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

Teich, oncologue de profession, a pris ses fonctions quelques heures après que le licenciement de Mandetta est devenu officiel, dont la situation a été condamnée pendant des semaines, lorsqu’il a choisi de suivre les recommandations sanitaires internationales pour faire face à la pandémie, face à le refus du président, Jair Bolsonaro, de fermer le pays et de stopper l’économie.

“Je tiens à préciser qu’il y a un alignement complet entre le président, l’ensemble du ministère et moi”, a déclaré Teich lors de sa première apparition à la tête de la Santé devant l’œil vigilant de Bolsonaro au Palais Planalto.

Dès le début de la comparution, Teich a voulu aborder l’un des “points qui pourraient être plus controversés”. Concernant “l’éloignement et l’isolement social, il n’y aura pas de définition abrupte ou radicale de ce qui va se passer”, a-t-il dit.

«L’essentiel est que la population dispose de plus en plus d’informations sur ce qui se passe à chaque action entreprise. Avec peu d’informations disponibles, tout est très déroutant, les gens commencent à traiter les idées comme si elles étaient des faits et à travailler sur chaque décision. comme s’il s’agissait d’un tout ou d’un rien “, a-t-il expliqué.

“Observez les informations dont nous disposons et décidez quelle est la meilleure action, comprenez le moment et définissez quelle est la meilleure façon d’isoler et de prendre ses distances”, a-t-il ajouté, recueilli par la télévision publique brésilienne.

Teich a également qualifié de “ruine” la tentative de confronter la santé à l’économie, car selon lui, ce sont deux domaines complémentaires.

En ce qui concerne un vaccin possible, un autre point dans lequel Bolsonaro et Mandetta sont entrés en collision parce que le premier était en faveur de commencer à utiliser la chloroquine pour traiter les patients atteints de coronavirus malgré l’absence d’études précises sur l’adéquation ou non de son utilisation, Teich a veillé à ce que “tout” soit développé de “manière absolument technique et scientifique”.

L’arrêt de Mandetta s’est produit dans l’un des moments les plus critiques de la pandémie au Brésil, le pays le plus touché par Covid-19 sur le continent sud-américain, avec de nouveaux pics d’infections et de décès ces derniers jours. À ce jour, près de 30 500 cas et plus de 1 920 décès ont été enregistrés.