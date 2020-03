Coronavirus – Le Panama décrète le couvre-feu pour arrêter l’expansion du coronavirus

MADRID, 19 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a ordonné à partir de ce mercredi le couvre-feu sur l’ensemble du territoire entre 21h00 et 05h00 (heure locale) afin de tenter de stopper l’expansion de la pandémie du nouveau coronavirus en le pays, où 86 cas et un décédé ont déjà été enregistrés.

“Je commande un couvre-feu de 21h00 à 5h00 à partir d’aujourd’hui sur tout le territoire national. Prendre des mesures de ce type n’est pas facile, mais en tant que premier travailleur au Panama, il est de mon devoir de garantir la tranquillité du pays et assurer la santé des Panaméens. Unis, nous irons de l’avant! “, a annoncé le président Cortizo via son compte Twitter.

“Compte tenu des cas enregistrés et confirmés dans notre pays, il est imminent de prendre des mesures sanitaires extrêmes pour atténuer la maladie à coronavirus”, selon le nouveau décret, également approuvé par le ministre de la Santé, Rosario Turner.

La nouvelle mesure, dont on ne sait pas combien de temps elle sera en vigueur et la nature des sanctions pour son non-respect, comprend près de vingt exceptions, a rapporté le journal panaméen “La Prensa”.

Ainsi, ils auront la liberté de mouvement, les serveurs et les agents publics, tels que la police, le personnel du ministère de la Santé, les urgences et les pompiers.

Sont également exemptés du respect de la règle le personnel médical et hospitalier, les employés de pharmacie, les stations-service, les supermarchés, les livreurs à domicile, ainsi que les employés des banques, des hôtels, des médias, des membres de la sécurité et des industries de l’alimentation, de l’agriculture, de l’élevage et de l’énergie. et le fret.