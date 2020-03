Coronavirus – Le Paraguay suspend les cours et interdit les événements de masse pendant 15 jours en raison de l’épidémie de coronavirus

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Paraguay a décidé mardi de suspendre les cours dans les écoles du pays et d’interdire les événements et activités impliquant une agglomération de personnes pendant 15 jours comme mesure de prévention et de contrôle du nouveau coronavirus.

Plus précisément, les activités éducatives ont été interrompues à tous les niveaux de l’enseignement, en coordination avec le Ministère de l’éducation et des sciences, les universités, les instituts supérieurs et d’autres établissements de formation.

En ce qui concerne les activités, la réalisation d’événements publics et privés et de spectacles de concours de masse tels que concerts, comédies musicales, réunions sportives, réunions politiques, syndicales et sociales, activités religieuses et activités récréatives a été suspendue.

Les activités dans des lieux fermés tels que les cinémas, les théâtres, les salles de conférence, les clubs, les discothèques, les casinos, les bars et les centres culturels ont également été suspendues. D’autre part, les événements sportifs peuvent être organisés sans la présence du public, comme indiqué dans la disposition du ministère paraguayen de la Santé publique et du Bien-être social, diffusée via son compte Twitter.

Le ministre de la Santé, Julio Mazzoleni, qui a annoncé la décision après une réunion du Conseil des ministres du Paraguay, a justifié que “ces mesures prises dans d’autres pays ont été efficaces”, de sorte que la décision a été prise “radicalement” “, selon la presse locale.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation et des Sciences du Paraguay, Eduardo Petta, a fait valoir que la mesure est appliquée parce que le coronavirus “n’a pas de jours d’action ou d’inaction” et que la Constitution paraguayenne “établit des mesures sanitaires obligatoires en ces cas. ” “Nous devons être soumis à cela conformément à la décision prise par le ministère de la Santé”, a-t-il conclu.

Petta a fait valoir que le cabinet qu’il dirige a un plan de rétablissement de classe. En outre, il a déclaré que l’épidémie “peut être pire lorsque le froid arrive”.

CINQ CAS À PARAGUAY

Dans ce contexte, plus tard, Mazzoleni a confirmé via son compte Twitter que trois nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, de sorte que le solde au Paraguay s’élève à cinq infectés.

“Je signale qu’à ce jour, sur les 25 cas suspects de Covid-19, quatre ont été écartés et trois autres, dans le cadre du deuxième cas, ont été confirmés. Au total, il y a cinq cas confirmés dans le pays”, a déplacé Mazzoleni. .

L’épidémie de coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a jusqu’à présent fait plus de 118 000 cas confirmés dans le monde et plus de 4 000 décès, dont plus de 3 000 en Chine.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’urgence sanitaire internationale fin janvier et a demandé à la communauté internationale de redoubler d’efforts pour lutter contre le virus.