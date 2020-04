Coronavirus – Le parquet colombien met en garde contre les dépassements de coûts dans les contrats d’aide humanitaire pour la crise de Covid-19

MADRID, 23 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le parquet colombien et d’autres agences de contrôle présenteront vendredi leur premier rapport conjoint sur les conclusions des dépassements de coûts dans les contrats d’aide humanitaire lancés pour faire face à la crise sanitaire et économique causée par la nouvelle pandémie de coronavirus après avoir analysé 5000 d’entre eux. entre le 10 mars et le 5 avril.

Selon ces enquêtes, des augmentations injustifiées ont été constatées dans les produits médicaux, la protection de la santé et les infrastructures technologiques. Cependant, là où cette augmentation des prix a été la plus évidente, c’est dans les marchés et les magasins d’alimentation.

Ainsi, des produits tels que le pétrole ont subi une augmentation de prix de 30%, tandis que les lentilles l’ont fait de 38%. Le riz et les pâtes dépassent les augmentations de 25 pour cent et les haricots sont le produit qui a connu la plus forte augmentation, avec 41 pour cent au-dessus de son coût habituel.

Les autorités ont découvert une série d’excès liés aux bénéficiaires de ces contrats et ont misé sur les maires et les gouverneurs, qui pourraient être punis en attendant les conclusions définitives que le parquet présentera ce vendredi, a rapporté la station de Caracol. Radio.

Il y a quelques jours, les autorités de contrôle colombiennes ont relevé certaines irrégularités dans plusieurs contrats, certaines données “ au doigt ”, allant de l’opacité dans leurs concours, ainsi que leur livraison à des entreprises extérieures à la production de services. pour ceux qui ont été embauchés.

Pendant deux semaines, les utilisateurs, les fonctionnaires et certains membres des administrations publiques colombiennes ont commencé à documenter et à signaler les irrégularités présumées dans les contrats que les gouvernements et les maires ont mis aux enchères.

À cet égard, le président de la Colombie, Iván Duque, s’est déclaré il y a quelques jours, appelant tous ceux qui ont profité de la pandémie pour tenter de s’enrichir, “bandit du pire raid” et “rat égout”, notamment à travers fonds publics.

“Celui qui vole de l’aide pour faire face à la pandémie est un bandit du pire type, typique d’un rat d’égout. Quiconque enlève la possibilité à une personne vulnérable de recevoir sa nourriture doit abandonner tout le poids de la loi, avec beaucoup “, at-il averti.

À ce jour, les autorités sanitaires colombiennes ont enregistré 4 356 cas de contagion et 206 décès dus au nouveau coronavirus.