Coronavirus – Le parquet de La Paz prévient qu’il poursuivra les parents qui autorisent leurs enfants mineurs à partir

MADRID, 28 mars (EUROPA PRESS) –

Le parquet de La Paz a averti ce vendredi qu’il poursuivrait les parents qui autorisent leurs enfants mineurs à quitter leur domicile pour des délits contre la santé publique, malgré l’urgence sanitaire qui sévit en Bolivie en raison de la pandémie de coronavirus .

Plus précisément, le décret d’urgence sanitaire en Bolivie précise que “une seule personne par famille dont l’âge est compris entre 18 et 65 ans peut effectuer des déplacements minimums et essentiels”.

“Ils ne peuvent pas sortir. Les parents sont responsables”, a indiqué le procureur de La Paz, Marco Antonio Cossío, dans des déclarations faites à la radio Éxito et recueillies par le journal ‘Página Siete’.

“Si l’un de ces cas est détecté, ils paient l’amende et si nous constatons qu’il s’agit de récidivistes, nous les imputons aux parents par commission pour omission d’une atteinte à la santé publique”, a ajouté Cossío.

L’amende s’élève à 1 000 Boliviens (un peu plus de 130 euros). En outre, les délits contre la santé publique peuvent être punis d’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans en Bolivie. La commission d’omission est faite lorsque la personne responsable d’une obligation légale, pouvant éviter la commission d’un crime, ne le fait pas.

Le ministre du gouvernement bolivien, Arturo Murillo, s’est plaint “qu’il y a encore des gens irresponsables” qui ne respectent pas les mesures préventives, bien qu’il ait souligné “qu’il s’agit d’une proportion minimale”.

Cependant, selon le général de police Rodolfo Montero, le respect des mesures établies s’est amélioré depuis le renforcement du contrôle par le biais de sanctions.

Le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez a déclaré l’état d’urgence jusqu’au 15 avril, a fermé les frontières et a imposé une quarantaine nationale pour arrêter la propagation du coronavirus. Jusqu’à présent, la Bolivie a enregistré 74 cas de Covid-19.