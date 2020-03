Coronavirus – Le Pérou adopte une loi qui exonère les militaires et les policiers de toute responsabilité pénale

MADRID, 29 mars (EUROPA PRESS) –

Le Congrès péruvien a promulgué ce samedi la loi sur la protection de la police, qui exempte les militaires et les officiers de police qui utilisent leurs armes en légitime défense pendant l’état d’urgence déclaré de la responsabilité pénale pour empêcher les infections à coronavirus.

<< Le personnel des Forces armées et de la Police nationale du Pérou est exempté de toute responsabilité pénale qui, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles et dans le recours à ses armes ou à d'autres moyens de défense, de manière réglementaire, provoque des blessures ou la mort >>, pointe vers le texte.

La norme indique que dans l’exercice du droit à leur légitime défense et de celui de la société établie par la loi, le principe du caractère raisonnable des moyens sera interprété en faveur du personnel de police intervenant, établissant des mécanismes procéduraux qui évitent de porter atteinte au principe de l’autorité de la police, selon la radio péruvienne RPP.

Officiellement, la loi vise à assurer une protection juridique au personnel de la Police nationale péruvienne et des Forces armées péruviennes qui, dans l’exercice régulier de leur fonction constitutionnelle, font usage de leurs armes ou de leurs moyens de défense de manière réglementaire, entraînant des blessures ou la mort.

Il fournit également des services de défense juridique et de conseil gratuits au personnel de police dans le cadre d’une enquête fiscale ou d’une procédure pénale ou civile découlant de l’exercice de la fonction de police.

Le ministère péruvien de la Défense a souligné que “la loi autorise les forces armées à recourir à la force pour garantir le respect de l’état d’urgence pour arrêter le Covid-19. S’ils sont en danger, ils peuvent appliquer le principe de la défense légitime”.

Les critiques

Le Coordonnateur national des droits de l’homme (CNDDHH) a déjà remis en cause la nouvelle loi, estimant qu ‘”elle peut générer un cadre d’impunité et de violations des droits de l’homme”.

“Il est inconstitutionnel car il a l’intention d’imposer une interprétation des règles aux juges, violant leur indépendance. En ce sens, la loi peut générer un cadre d’impunité en interdisant aux juges d’émettre des ordonnances de détention provisoire”, a expliqué l’agence.

Le CNDDHH considère qu’il met en danger la vie et l’intégrité physique des Péruviens en supprimant le critère de proportionnalité qui réglemente le recours à la force par la police. “Le principe de proportionnalité (…) est une exigence essentielle pour garantir que les policiers n’agissent pas de manière excessive et / ou arbitraire et ne respectent pas le cadre constitutionnel et le respect des droits de l’homme”, a-t-il déclaré.

En outre, il a sommé les juges et le pouvoir judiciaire de ne pas appliquer cette norme et ils ont demandé au Congrès d’abroger la loi “car elle est inconstitutionnelle et représente un réel danger pour la population civile dans ce contexte de crise et d’urgence”.

Cette mesure exceptionnelle est mise en œuvre au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué 671 infections au Pérou, dont 36 au cours de la dernière journée, comme l’explique le président péruvien, Martín Vizcarra. Le nombre de défunts est de 16.