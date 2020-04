Coronavirus – Le Pérou approuve la restriction de la circulation selon le sexe et interdit de sortir le dimanche

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement du Pérou a décrété ce jeudi de restreindre la circulation de ses citoyens selon leur sexe jusqu’au 12 avril et interdira la circulation le dimanche pour tenter de réduire le nombre d’infections à coronavirus.

Le président du pays, Martín Vizcarra, a expliqué qu’avec cette mesure “il y aura un meilleur contrôle de la courbe” qui, selon lui, a été “bonne”, mais sans le résultat escompté.

“Le décret suprême établit que les lundis, mercredis et vendredis, ils ne pourront sortir que dans la rue pour se conformer à ce qui est établi dans l’état d’urgence, les hommes; mardi, jeudi et samedi, seul le mouvement des femmes est autorisé”, a annoncé Vizcarra. .

La nouvelle restriction commencera à s’appliquer de ce vendredi au lendemain 12, tandis que le dimanche, la présence dans les rues sera opposée à tous les citoyens, quel que soit leur sexe, à l’exception de ceux qui effectuent des tâches fondamentales, a expliqué le journal. Pérou21 ‘.

En ce qui concerne le reste des genres, le président Vizcarra a garanti que la police et l’armée ne commettront pas d’actes de discrimination.

Les autorités péruviennes ont déjà décrété une quarantaine obligatoire et un couvre-feu, de 20h00 à 5h00, comme mesures de prévention de la propagation de la pandémie, qui a fait à ce jour 55 morts dans le pays andin. et 1 414 infections.

Vizcarra a expliqué que le gouvernement et les autorités sanitaires ont l’intention avec “ce deuxième coup de marteau” d’aplanir la courbe de contagion, qui au cours des cinq derniers jours a doublé malgré les mesures qui ont déjà été mises en œuvre dans ces près de vingt jours d’État urgence dans laquelle le pays est plongé.

La pandémie a dépassé un million de personnes touchées dans le monde ce jeudi, les États-Unis étant le pays ayant le plus grand nombre d’infections – plus de 230 000 -, suivis de l’Italie, qui a enregistré le plus grand nombre de décès, avec près de 14 000 . Le bilan des morts a dépassé 52 000.