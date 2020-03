Coronavirus.- Le Pérou fournit une aide aux “familles les plus nécessiteuses” pour faciliter la quarantaine du coronavirus

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a annoncé lundi la livraison d’une aide et de ressources “exceptionnelles” aux “familles les plus nécessiteuses” dans le but de pouvoir effectuer la quarantaine obligatoire de 15 jours exigée par les autorités sanitaires à titre de mesure. de prévention et de confinement du coronavirus.

“Nous assumons l’engagement d’accompagner les familles les plus vulnérables pour informer dans les prochains jours de la procédure d’accès aux aides d’État”, a déclaré le président dans un discours.

Ainsi, Vizcarra a indiqué que 40 millions de soles (10 millions d’euros) seront alloués au ministère du Développement et de l’Inclusion sociale pour le bien-être des personnes âgées, selon les informations du journal local ‘El Comercio’.

Comme expliqué, l’abonnement comprend l’organisation et le développement d’un réseau de soutien aux personnes âgées à haut risque d’infection et aux personnes gravement handicapées.

En ce sens, il a également souligné que des financements seront proposés pour les “services de visites à domicile et de surveillance nominale dans leurs juridictions respectives”.

Vizcarra a profité de l’occasion pour annoncer un bonus extraordinaire pour le personnel soignant, ainsi que pour le personnel soignant de l’Assurance Maladie Complète (SIS).

“Nous sommes dans une situation où notre personnel de santé joue un rôle fondamental et en tant qu’État, nous avons l’obligation de le reconnaître”, a-t-il déclaré avant d’affirmer que le bon sera attribué au personnel qui fournit des services d’alerte et de réponse dans les unités de soins intensifs ou qui effectuent une surveillance épidémiologique et des visites à domicile.

Les paroles du président ont eu lieu après qu’il a décrété l’état d’urgence et annoncé la fermeture totale des frontières, la suspension internationale de tous les types de trafic, ainsi que la mise en quarantaine obligatoire pendant 15 jours dans tout le pays, dans laquelle 71 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés.