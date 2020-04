Coronavirus – Le Pérou prévient que les activités sociales seront reportées tout au long de l’année après la levée de la quarantaine

MADRID, 13 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président du Conseil des ministres du Pérou, Vicente Zeballos, a assuré ce dimanche que les activités culturelles, de loisirs et sportives dans lesquelles se rassemblent un grand nombre de personnes seront reportées “éventuellement toute l’année”, afin de éviter une nouvelle épidémie de coronavirus lorsque la quarantaine est levée.

“Il est possible que cette réalité prenne toute cette longue année. Toutes les activités de nature sociale seront reportées indéfiniment”, a déclaré Zeballos aux médias numériques péruviens UCI.

Bien que Zeballos ait souligné la difficulté de quantifier le nombre de personnes qui ne pourront plus se rencontrer à l’avenir dans ce type d’activités, il a expliqué que pour aller au cinéma, ainsi qu’aux événements sportifs, culturels, artistiques et sociaux qui impliquent de grandes foules, il faudra être repoussé.

Le gouvernement du Pérou, qui a prolongé l’état d’urgence pour la deuxième fois jusqu’au 26 avril, pourrait lever la détention obligatoire ce même jour, selon les chiffres que le pays enregistre au cours des deux prochaines semaines.

À son tour, Zeballos a également expliqué que certaines situations quotidiennes dans la société péruvienne, telles que “aller très souvent au marché”, devront être régularisées, car jusqu’à présent, il a regretté, cela se soit produit “de manière désordonnée”.

“C’est une tradition que nous accumulons depuis des décennies et cela devient clair avec une plus grande notoriété et ce sont des attitudes que nous devons corriger”, a déclaré Zeballos, qui a également souligné qu’à l’avenir, il n’y aura pas seulement des changements économiques au Pérou, mais aussi Il doit y en avoir au niveau culturel et social.

Zeballos a également déclaré que le secteur du tourisme serait “le plus durement touché” au Pérou après la pandémie, et a annoncé que le gouvernement travaillait déjà sur des alternatives pouvant fournir la grande source de revenus qu’il représente pour de nombreuses villes et régions du Pérou ce type d’activité économique.

Les autorités péruviennes ont jusqu’à présent confirmé la contagion par Covid-19 de 7 519 personnes et la mort de 193 autres.