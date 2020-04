Coronavirus.- Le Pérou renforce la frontière avec l’Équateur pour éviter les “revenus illégaux” dans le pays en raison du coronavirus

MADRID, 5 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a assuré ce samedi qu’il renforcerait le contrôle de la frontière avec l’Équateur pour éviter une “entrée illégale” dans le pays en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

“Compte tenu de la situation très difficile que traverse le pays frère du nord, avec laquelle nous sommes solidaires et lui adressons nos meilleurs voeux qui peuvent inverser toute situation difficile qu’ils ont. Mais nous devons contrôler la frontière et nous avons donné au ministre la tâche de renforcer non seul le point d’entrée initial sinon toute la frontière », a précisé le président péruvien.

Le ministre péruvien de la Défense, Walter Martos, a précisé que la présence de 22 “clandestins” de l’Équateur au Pérou a été confirmée. Pour cette raison, le gouvernement a ordonné la mobilisation de véhicules blindés avec un équipement de vision nocturne, en plus d’envoyer plus d’agents dans la région pour contrôler l’entrée, a rapporté le journal local ‘La República’.

Vizcarra a indiqué qu’à ce jour, il y avait 1 746 cas confirmés de coronavirus au Pérou et 61 personnes sont décédées. Le Pérou a décrété l’état d’urgence le 16 mars et a annoncé la fermeture totale des frontières, la suspension internationale de tous les types de trafic, ainsi que la mise en quarantaine obligatoire.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique de l’Équateur, Juan Carlos Zevallos, a averti que 60% de la population serait infectée par le nouveau coronavirus, dans un pays où 3465 personnes infectées dans le pays ont été confirmées jusqu’à samedi. et 318 décédés.