Coronavirus.- Le Pérou suspend l’arrivée de vols en provenance d’Europe et d’Asie en raison du coronavirus

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Pérou a suspendu l’arrivée de vols d’Europe et d’Asie vers le pays ce jeudi afin de prévenir le nouveau coronavirus, comme l’a annoncé la présidence du Conseil des ministres péruvien dans un communiqué.

La décision a été prise après la première réunion de la Commission multisectorielle de haut niveau contre les coronavirus, créée pour “renforcer les mesures de prévention, de protection et de contrôle” contre Covid-19.

“Cette commission a convenu, dans un premier temps, de suspendre l’arrivée des vols en provenance d’Europe et d’Asie, dans le but de renforcer les mesures de prévention pour empêcher la propagation du coronavirus”, indique le communiqué.

Auparavant, le président du Pérou, Martín Vizcarra, avait déclaré une urgence sanitaire dans le pays pendant 90 jours, et l’une des mesures envisagées était “l’isolement préventif des passagers entrant sur le territoire national en provenance de Chine, de France, d’Espagne et d’Italie pour 14 jours. “

De même, le gouvernement péruvien a interdit les spectacles de toutes sortes qui convoquent plus de 300 personnes et a suspendu les cours jusqu’au 30 mars dans les instituts techniques et dans toutes les universités du pays.

L’épidémie a été déclarée en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est déjà propagée dans le monde entier avec un bilan de plus de 4 700 décès et plus de 128 000 cas confirmés. Il y a également plus de 68 000 récupérés.