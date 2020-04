Coronavirus – Le peuple indigène de l’Équateur prévoit de continuer la mise en quarantaine du coronavirus en mai

MADRID, 28 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE) a annoncé ce lundi sa décision de poursuivre la mise en quarantaine imposée dans le pays pour stopper l’avancée de la pandémie de coronavirus tout au long du mois de mai, tout en critiquant le gouvernement équatorien pour votre réponse à Covid-19.

La décision de la CONAIE, applicable aux “communes, communautés, villes et nationalités indigènes”, intervient après que le président équatorien, Lenín Moreno, a annoncé que les autorités de chaque canton du pays seraient chargées d’autoriser l’assouplissement de la des mesures contre le coronavirus sur leurs territoires respectifs, à travers un système de feux de circulation qui, avec des couleurs, différenciera l’état de santé des différentes zones.

Ainsi, selon un communiqué du président de la CONAIE, Jaime Vargas, ni le gouvernement équatorien ni “l’appareil d’État” n’ont fourni de chiffres “fiables” sur “le vrai coup de la pandémie dans le pays” et, en outre, “les contradictions entre Les responsables gouvernementaux sont constants et il n’y a pas de message clair à la population, générant incertitude et insécurité.

Quant aux chiffres fournis par les autorités équatoriennes, Vargas a critiqué le fait que “sa fausseté est évidente” et que le gouvernement ne donne “pas de volonté de rendre les chiffres transparents”.

Dans ce contexte, “dans le cas des communes, communautés, villes et nationalités autochtones, il n’y a pas de chiffre officiel concernant d’éventuelles contagions sur leurs territoires par le Comité des opérations d’urgence (COE)”, a critiqué Vargas.

Pour cette raison, le président de la CONAIE a réitéré sa “surprise absolue” face aux mesures annoncées par le gouvernement de l’Équateur, qui établissent la levée partielle des mesures de confinement dans le pays d’Amérique latine depuis le 4 mai, bien que le dernier mot soit le COE. De l’avis de Vargas, cela “n’a aucun support technique et scientifique”.

Enfin, Vargas a précisé que la CONAIE, fin mai, évaluera les démarches à entreprendre avec “des épidémiologistes experts, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS)”.

“Pour les peuples autochtones, la vie est capitale, nous sommes conscients du coup économique que le confinement signifie pour nos familles et nos communautés, mais nous devons résister, prendre soin de nos vies puis relancer l’économie”, a déclaré le président de la CONAIE.

Selon le ministère équatorien de la Santé, 23 240 cas de coronavirus ont été confirmés dans la nation latino-américaine, tandis que le nombre de morts s’élève à 663.