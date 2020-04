Coronavirus.- Le président du Pérou dit que les autres pays n’ont pas besoin de quarantaine car leur population est “disciplinée”

MADRID, 22 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a défendu la nécessité de maintenir les mesures de confinement, indiquant que, bien que d’autres pays n’en aient pas besoin parce que leur population est “disciplinée”, ce n’est pas le cas pour la nation andine.

Dans le même temps, il a déclaré que “ce qui fonctionne” au Pérou est “d’empêcher les gens de se déplacer”, pour lequel il a réitéré que “jusqu’à ce que la maladie expire, il ne peut y avoir de réunions sociales ou d’amitié ou de famille”: ” une manifestation d’affection est une manifestation d’irresponsabilité “.

Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Santé, Víctor Zamora, a défendu que la décision d’assouplir ou de retirer la quarantaine “doit être prise avec beaucoup de précautions afin de ne pas ruiner ce qui a été accompli” jusqu’à présent.

En outre, il a averti que, même une fois la détention terminée, “nous allons vivre séparément, à l’école, au travail, dans la vie de tous les jours”. “Ce doit être la règle sociale de base pour maintenir ce que nous avons accompli”, a-t-il déclaré.

Le Pérou, avec 17 837 cas confirmés et 484 décès, a déclaré l’état d’urgence en raison du coronavirus qui comprend une quarantaine nationale, ainsi que la suspension des classes et des activités non essentielles. La dernière extension le prolonge jusqu’au 26 avril.