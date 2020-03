Coronavirus.- Le président du Sénat brésilien teste positif pour le coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Sénat brésilien, Davi Acolumbre, a été testé positif pour le coronavirus, comme l’a rapporté mercredi le bureau de presse de la chambre haute.

Le texte indique qu’Acolumbre a subi un premier test, qui a été négatif et, par la suite, une deuxième analyse a été effectuée, avec laquelle le positif a pu être confirmé.

Cependant, le document indique qu’il va bien, “sans symptômes graves à l’exception d’une certaine indisposition” et qu’il est isolé chez lui, comme le recommandent les autorités brésiliennes.

Le président du Sénat, 42 ans, a maintenu un programme intense ces derniers jours, dans lequel il a été en contact avec des dizaines de parlementaires et de membres du gouvernement, ainsi qu’avec la Cour suprême fédérale, de sorte que le risque de contagion est arrêter.

Ce même mercredi, deux ministres du gouvernement présidentiel, Jair Bolsonaro, se sont révélés positifs. Sécurité institutionnelle, Augusto Heleno, et Mines et énergie, Bento de Albuquerque, selon les informations du portail d’actualités G1.

En plus d’Acolumbre, d’autres parlementaires ont été diagnostiqués avec Covid-19, une maladie qui a déjà fait quatre morts – tous âgés de plus de 60 ans – et plus de 350 cas. Pour le moment, Bolsonaro s’est révélé négatif.