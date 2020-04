Coronavirus.- Le Sénat mexicain approuve une loi d’amnistie pour décongestionner les prisons en raison du coronavirus

MADRID, 21 avr (EUROPA PRESSE) –

Le Sénat mexicain a approuvé lundi une loi d’amnistie qui vise à libérer au moins 2 600 prisonniers pour décongestionner les prisons du pays afin de réduire la menace d’une éventuelle propagation du coronavirus dans les prisons.

Le règlement, proposé par le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, et précédemment approuvé par la Chambre des députés, a été approuvé par 63 voix pour, 12 contre et 3 abstentions. L’opposition, pour sa part, l’a qualifié de “caprice présidentiel”.

Peut bénéficier de la mesure, qui a déjà été envoyée à l’Exécutif mexicain pour publication au Journal officiel de la Fédération (DOF), les personnes qui ont commis des délits mineurs sans violence ni armes, les autochtones qui ont reçu une défense selon leur langue et la culture déjà en prison pour des raisons politiques, selon une déclaration du Sénat.

En ce qui concerne les délits de santé, l’amnistie sera applicable lorsque la personne qui a commis le délit se trouve dans une situation de pauvreté ou d’extrême vulnérabilité, est handicapée de façon permanente ou a commis le délit sur indication de son partenaire sentimental, parent de sang, pour une peur fondée, ou a été forcé par des groupes du crime organisé.

La loi s’appliquera également aux consommateurs qui ont possédé des stupéfiants en quantités supérieures à la dose maximale pour la consommation personnelle, lorsque ce n’était pas à des fins de distribution ou de vente.

Il sera également dispensé en cas d’avortement, atteignant la femme, les proches et le personnel de santé qui ont aidé à l’interruption de grossesse, et celles qui ont commis le délit de simple vol et sans violence, avec une peine de moins de quatre ans.

Cela comprend également le crime de sédition et celui qui l’a incité à commettre des faits, et que les actes n’ont pas utilisé d’armes à feu ni causé la mort ou des blessures graves à une autre personne.

Il comprend tous ceux qui ont entamé une procédure pénale, qui ont été poursuivis ou qui ont reçu un jugement définitif d’un juge fédéral. Cependant, le pardon ne sera pas accordé aux personnes qui répètent le même crime.

Lundi, 712 décès dus au coronavirus ont été confirmés au Mexique, tandis que les cas positifs s’élèvent à 8 772.