Coronavirus.- Le Venezuela accueille Bachelet pour rejoindre la “clameur mondiale” pour retirer les sanctions contre le coronavirus

MADRID, 24 mars

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a célébré mardi que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a rejoint la “clameur mondiale” appelant au retrait des sanctions contre certains pays, dont le Venezuela , pour promouvoir la lutte contre le coronavirus.

“La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, rejoint la clameur mondiale juste, humaine et urgente en considérant que:” En ce moment décisif, les sanctions sectorielles devraient être réduites ou suspendues “, a déclaré Arreaza sur Twitter.

Bachelet a appelé mardi à suspendre d’urgence ou à assouplir les sanctions qui pèsent sur des pays comme l’Iran ou le Venezuela en raison de l’impact qu’ils ont sur leurs systèmes de santé maintenant que le monde essaie de lutter contre la pandémie.

“Il est essentiel d’éviter l’effondrement des systèmes de santé nationaux, compte tenu des répercussions explosives que cela pourrait avoir en termes de décès, de souffrance et de propagation de la contagion”, a déclaré l’ancien président chilien.

Dans le cas du Venezuela, le chef des droits de l’homme de l’ONU a dénoncé dans des rapports successifs l’impact humanitaire des sanctions internationales sur la population.

Selon le bureau de Bachelet, certains hôpitaux connaissent des pannes régulières d’eau et d’électricité, ainsi qu’un manque de médicaments, d’équipement, de savon et de désinfectant. Bien que cette situation existait déjà avant les sanctions, un assouplissement de celle-ci permettrait une plus grande allocation des ressources contre le coronavirus, a-t-il soutenu.

Le gouvernement de Nicolás Maduro demande depuis longtemps le retrait des sanctions contre les secteurs stratégiques, notamment les secteurs financier et pétrolier, demande qu’il a réitérée dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

“Vous ne pouvez pas être aussi obtus pour maintenir des sanctions au milieu d’une véritable crise mondiale”, a répliqué le président vénézuélien aux États-Unis, qui mènent l’offensive internationale contre le président bolivarien.