Coronavirus.- Le Venezuela décrète l’état d’alarme pour contrôler le coronavirus et demande de “ne pas sous-estimer” la crise

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a décrété un état d’alerte pendant 30 jours dans le pays des Caraïbes ce vendredi pour contrôler la propagation de la pandémie de coronavirus, tout en appelant à “ne pas sous-estimer” la crise qui en découle.

“Notre objectif national est de couper la chaîne de propagation du Covid-19”, a déclaré Maduro lors d’une vidéoconférence soutenue avec les gouverneurs et les protecteurs des États vénézuéliens, tel que rapporté par Venezolana de Televisión.

L’état d’alarme au Venezuela, qui a confirmé vendredi ses deux premiers cas de coronavirus, implique le début de la phase III de l’exercice militaire 2020 du bouclier bolivarien “pour garantir la sécurité de la santé du peuple”, a déclaré Maduro, avant exiger du gouvernement la “discipline maximale” pour faire face au coronavirus, “une véritable catastrophe mondiale”.

“Ce n’est pas que nous allons quitter cette réunion et chacun pour sa maison. Non. Dans les 30 prochains jours, personne du gouvernement, de la police et des équipes militaires ne dormira ici”, a-t-il affirmé.

En ce sens, le commandant opérationnel stratégique de la Force armée nationale bolivarienne (FANB), Remigio Ceballos, a souligné que pour détecter et contrôler d’éventuels cas de coronavirus, le FANB sera déployé dans 46 hôpitaux “sentinelles” à travers le pays.

D’autre part, Maduro a ajouté qu’il avait ordonné d’agir sur les personnes qui avaient l’intention de “spéculer” sur les prix du gel désinfectant et des masques et avait demandé au vice-président vénézuélien de l’économie, Tareck El Aissami, de lui garantir d’agir.

De même, il a précisé qu’à partir de ce samedi, personne ne sera autorisé à entrer dans le métro de Caracas ou dans un véhicule de l’Institut des chemins de fer d’État (IFE) sans masque. Enfin, il a demandé au peuple vénézuélien “sérénité” et aux adultes de plus de 65 ans de rester chez lui s’il n’est pas nécessaire de partir.

En outre, le président a expliqué qu’il y avait eu des contacts entre le Brésil et le Venezuela pour faire face au coronavirus, car les deux pays partagent une frontière de plus de 2 000 kilomètres.

“Il y a eu une communication entre le ministre de la Défense du Brésil (Fernando Azevedo e Silva) et celle du Venezuela (Vladimir Padrino); il y a eu des propositions d’un côté à l’autre”, a-t-il précisé.

CRISE “D’ALARME”

“Aucun pays n’est suffisamment préparé pour lutter contre cette pandémie”, a déclaré Maduro. “Il s’est déplacé en Europe et la crise y est alarmante”, a-t-il affirmé. Il a également reconnu que la Chine avait créé “un modèle réussi” pour contenir l’épidémie et a reconnu que le pays asiatique avait commencé “l’étape de surmonter cette crise”.

Auparavant, Maduro avait ordonné la suspension des cours à tous les niveaux d’enseignement à partir de lundi et, auparavant, avait annoncé “l’urgence permanente” en raison de la pandémie de coronavirus, qui comprend la suspension d’au moins 15 jours des liaisons aériennes avec Europe, Colombie et Panama. Il a également annoncé la suspension des rassemblements de masse.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rapporté mercredi qu’après les cas élevés de contagion du nouveau coronavirus, l’épidémie, originaire de la ville chinoise de Wuhan, est devenue une pandémie. À l’échelle mondiale, le coronavirus a fait près de 145 000 personnes touchées et plus de 5 300 morts.