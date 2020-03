Coronavirus – Le Venezuela demande au FMI 5 000 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le Venezuela a demandé au Fonds monétaire international (FMI) 5 milliards de dollars pour faire face à la pandémie de coronavirus dans le pays, comme l’a rapporté mardi le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

“Le président, Nicolás Maduro, a officiellement demandé au Fonds monétaire international un financement de 5 milliards de dollars pour renforcer les capacités de réponse de notre système de santé dans le confinement de Covid-19. Une autre action opportune pour protéger la population”, annoncé.

Arreaza a également diffusé la lettre envoyée par Maduro à la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans laquelle il explique que, bien que “le gouvernement bolivarien ait mis en œuvre des mesures de prévention et de contrôle différentes, très complètes, strictes et complètes, il a besoin de ces fonds pour “renforcer” les systèmes de détection et de réponse.

“En ce moment crucial, et conscients de l’agressivité et du niveau élevé de contagion de cette maladie, nous continuerons à prendre des mesures rapides et vigoureuses pour enrayer sa propagation”, explique le locataire du Palais de Miraflores.

Maduro est “convaincu” qu’en “coordination permanente avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et un soutien mutuel entre les pays du monde, nous serons en mesure de faire face et de surmonter cette situation difficile, en voyant les rêves futurs qui nous attendent se réaliser. travail et destin commun. “

“Ce n’est que dans un esprit de solidarité, de fraternité et de discipline sociale que nous pourrons surmonter les situations qui se présenteront à nous et saurons comment protéger la vie et le bien-être de nos peuples”, soutient-il.

Au cours des dernières années de crise politique, économique et humanitaire au Venezuela, Maduro a accusé le FMI – “organisme honorable” – et d’autres institutions internationales, dont la Banque mondiale, d’être un agent au service de Washington dans sa supposée ” guerre économique “contre Caracas.

Au Venezuela, il n’y a que 33 cas confirmés de coronavirus, sur un dénombrement mondial de plus de 7 000 morts et plus de 180 000 infectés. Cependant, le “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, a averti qu’il pourrait générer “des dommages incalculables” car “l’Etat vénézuélien n’a pas la capacité de répondre à cette pandémie”. Pour le moment, Maduro a mis en place une “quarantaine sociale”.