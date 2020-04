Coronavirus.- Le Venezuela et les États-Unis échangeront des citoyens qui souhaitent retourner dans leur pays pour le coronavirus au Mexique

MADRID, 7 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le Venezuela et les États-Unis échangeront dans la ville de Toluca, au Mexique, leurs ressortissants respectifs qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine sur un vol de la compagnie aérienne d’État vénézuélienne Conviasa, dans le contexte de la crise résultant de la pandémie de coronavirus.

Plus précisément, le gouvernement vénézuélien autorisera depuis Caracas un “vol humanitaire”, prévu pour jeudi, pour les Américains qui se trouvent dans le pays des Caraïbes et souhaitent retourner dans le pays d’Amérique du Nord, comme l’a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le vol atterrira à Toluca plutôt qu’aux États-Unis car le gouvernement du président Donald Trump a imposé diverses sanctions à Conviasa et interdit aux avions de compagnies d’atterrir sur son territoire. Une fois dans la ville mexicaine, les Vénézuéliens qui y ont voyagé peuvent être emmenés au Venezuela sur le vol de retour.

“Le gouvernement américain a autorisé une liste, à dresser par le ministère des Affaires étrangères, des Vénézuéliens qui se rendent aux États-Unis à Toluca et de là, ils seront amenés dans leur pays d’origine”, a déclaré le vice-président. de Communication, Culture et Tourisme du Venezuela, Jorge Rodríguez, sur le réseau de télévision VTV.

Le Venezuela a dénoncé fin mars que les États-Unis n’avaient pas autorisé Conviasa à effectuer un “vol humanitaire” entre les deux pays pour rapatrier des citoyens vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis, après avoir demandé aux autorités américaines d’autoriser un vol “spécial”. de sa compagnie aérienne d’État en raison de la pandémie de Covid-19.

La conviasa a été la cible de restrictions imposées par le département du Trésor américain pour “transporter des hauts fonctionnaires corrompus à travers le monde et obtenir un soutien dans leurs efforts anti-démocratiques”.

De même, l’agence dirigée par Steven Mnuchin soutient que Trump ne permettra pas au président vénézuélien Nicolás Maduro et à ses alliés de continuer “à voler le peuple du Venezuela et à abuser des actifs de l’État pour faire avancer ses activités de corruption et de déstabilisation”. Maduro, en réponse, a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) contre les États-Unis.

Rodríguez a confirmé lundi que le Venezuela avait confirmé 165 cas de coronavirus au total, après en avoir enregistré six au cours des dernières 24 heures. De leur côté, les États-Unis ont dépassé le chiffre de 364 700 personnes infectées par Covid-19, le pays le plus positif au monde. Quant aux décès, le pays nord-américain en compte déjà plus de 10 000.

La pandémie, qui est originaire de la ville chinoise de Wuhan, a fait jusqu’à présent plus de 74 000 morts et le nombre de personnes infectées dépasse 1,3 million.