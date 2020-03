Coronavirus – Le vice-ministre bolivien des Transports est licencié pour avoir ignoré la quarantaine imposée par le coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le vice-ministre bolivien des Transports, Yamil Zavala, a été licencié ce vendredi après avoir sauté la quarantaine imposée dans le pays pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

Le ministre des Travaux publics, des Services et du Logement, Iván Arias, a confirmé sa retraite et a indiqué que “les processus internes qui méritent” seront suivis, selon les informations du journal local “La Razón”.

Arias a ainsi regretté la manière de procéder de l’accusation déjà exaltée, qui a été enregistrée en quittant un immeuble Miraflores à La Paz, matériel qui a ensuite été diffusé sur les réseaux sociaux.

Comme plusieurs médias l’ont indiqué, Zavala buvait avec un groupe de personnes dans un appartement.

“Nous sommes en état d’alerte nationale et ceux d’entre nous qui doivent montrer l’exemple sont les fonctionnaires et une personne qui ne se conforme pas à cela doit être renvoyée”, a déclaré Arias, qui a précisé qu’après avoir reçu des plaintes de voisins, la police avait est intervenue et a arrêté plusieurs personnes.

Selon le dernier bilan, sur les 16 cas de Covid-19 confirmés en Bolivie, sept sont importés et neuf sont dus à des infections à l’échelle nationale.

La Bolivie est soumise à un décret d’urgence jusqu’au 31 mars, qui comprend des restrictions sur la circulation des personnes et des voitures, la fermeture des frontières à partir de ce vendredi et la suspension totale des vols internationaux.