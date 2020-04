Coronavirus – L’Équateur limite la circulation des véhicules privés à un jour par semaine en raison du coronavirus

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement de l’Équateur a prolongé ce vendredi la restriction à la circulation des véhicules privés à un jour par semaine et du lundi au vendredi, ce qui signifie que le samedi et le dimanche, aucun voyage en voiture ne sera possible, comme mesure pour arrêter le l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Cela a été annoncé par la ministre du gouvernement, María Paula Romo, qui a précisé que la mesure, qui établissait auparavant que la circulation était autorisée deux jours par semaine, prendra effet lundi. “A partir de la semaine prochaine, la restriction sur les véhicules privés sera encore plus stricte”, a-t-il déclaré.

Romo a expliqué que le système d’organisation du mouvement des véhicules basé sur le nombre définitif de leur immatriculation a été maintenu, mais que les immatriculations n’ont plus deux jours pour circuler. Ainsi, les véhicules dont les plaques d’immatriculation se terminant par 1 et 2 pourront se déplacer lundi; 3 et 4 mardi; 5e et 6e mercredi; 7 et 8 jeudi; et 9 et 0 vendredi.

De même, le ministre du gouvernement a fait remarquer que “même avec le numéro de plaque d’immatriculation, la circulation n’est pas gratuite” et a insisté sur le fait qu’en Équateur il y a “une restriction totale à mobiliser, nous devons tous être chez nous”.

“Les autorisations de quitter la maison sont exceptionnelles et nous allons sanctionner le sauf-conduit plus strictement. Avoir le sauf-conduit ne signifie pas que je puisse circuler (…) Dans le sauf-conduit, il indique la raison de quitter la maison. S’il n’est pas vérifiable, Ils seront sanctionnés “, a-t-il averti, selon le journal local” El Comercio “.

LE VIOL MALADE LA QUARANTAINE

En revanche, le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a rapporté ce vendredi que certaines personnes infectées par le coronavirus ou soupçonnées de l’avoir contracté violent le confinement décrété dans le pays.

“Des personnes inconscientes dans certains cas, et irresponsables dans d’autres qui, bien qu’elles aient été testées positives pour des tests médicaux ou soupçonnées d’avoir des coronavirus, se déplacent, quittent leur domicile, ne respectent pas la quarantaine”, a déclaré Moreno, qui a ajouté que cette attitude menace “vos amis, voisins”. “Ils menacent tout le monde de leur marche irresponsable, ils laissent une trace mortelle de coronavirus”, a-t-il affirmé.

Cependant, le président équatorien a également reconnu que la majorité des citoyens ont eu une conduite “exemplaire”, obéissant aux ordres de rester chez eux.

“N’arrêtez pas de le faire, je vois avec une grande inquiétude que nous ne le faisons pas au moment le plus critique. Maintenant, il y a plus de mobilisation, plus de véhicules et plus de gens dans les rues. S’il vous plaît, ne laissez pas tomber notre garde, ne quittez pas la maison” , a-t-il demandé, se référant au fait que “aujourd’hui plus que jamais la discipline est vitale”.

Jusqu’à présent, le ministère de la Santé de l’Équateur a confirmé 3 368 cas positifs de Covid-19, tandis que les décès s’élèvent à 145. À l’échelle mondiale, la pandémie de coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a laissé jusqu’à à l’heure actuelle, plus de 58 000 personnes sont décédées et le nombre de personnes touchées dépasse le million.