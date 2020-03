Coronavirus – L’équipe de Guaidó transmet à Borrell la “grave réalité” du Venezuela concernant le coronavirus

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Le cabinet du “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a envoyé une lettre au haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, pour lui faire part de la “grave réalité” avec laquelle le pays est confronté à la pandémie de coronavirus due à à la crise humanitaire qui dure depuis des années.

La lettre, datée du 24 mars à Bogotá, est signée par Julio Borges, le “ ministre ” des Affaires étrangères de Guaidó, dont l’intention est “d’expliquer la grave réalité du Venezuela vis-à-vis de Covid-19”, comme il l’a expliqué sur Twitter.

“Comme vous ne le savez sûrement pas, notre pays est aujourd’hui confronté à cette menace invisible que Covid-19 représente dans les pires conditions”, qui pourrait avoir “de graves répercussions” au Venezuela, a indiqué Borges dans sa lettre.

À titre d’exemple, il a indiqué que 62% des hôpitaux du pays ne disposent pas de services d’eau potable ou ne la reçoivent qu’une fois par semaine; “il y a de sérieuses limites au personnel sanitaire et humanitaire pour qu’il puisse accomplir ses tâches”; Environ un tiers de la population vit dans l’insécurité alimentaire et “une campagne de harcèlement et la presse libre ont été déclenchées, ce qui empêche les citoyens d’avoir d’autres sources d’information”.

Plus précisément, il a attiré l’attention sur la situation de plus de 350 prisonniers politiques, dont il a réclamé la libération avec plus de zèle ces derniers jours de peur de contracter le coronavirus en raison des conditions sanitaires des prisons. “Nous vous exhortons respectueusement à rejoindre cette clameur humanitaire”, a-t-il demandé.

“Comme vous le comprenez bien, faire face à la pandémie dans ces conditions, dans le contexte de l’urgence humanitaire complexe, est alarmant pour ceux d’entre nous qui se sont engagés à travailler pour le bien-être des Vénézuéliens”, a-t-il souligné.

Borges a dénoncé que “la grande personne responsable qu’aujourd’hui le Venezuela est l’un des pays les plus menacés” face au coronavirus soit “un régime décadent, inefficace et corrompu”, auquel il a attribué “des années de corruption et de mauvaises politiques économiques”.

À cet égard, il a dénoncé que «l’année dernière, le gouvernement illégitime disposait d’énormes ressources financières qui ont été détournées pour acquérir des armes, des uniformes et d’autres équipements de guerre, au lieu de les consacrer à résoudre la grave crise qui affecte le pays».

Borges a profité de l’occasion pour affirmer que les organisations internationales doivent se coordonner avec le cabinet de Guaidó pour acheminer l’aide au Venezuela, rappelant à cet égard la décision du Fonds monétaire international (FMI) qui a refusé au gouvernement de Nicolás Maduro un prêt pour des raisons de légitimité. .

“En outre, toute assistance humanitaire éventuelle doit être effectuée par les agences spécialisées d’intervention d’urgence du système des Nations Unies, l’OEA et d’autres organisations de la société civile”, a-t-il ajouté.

Enfin, il a estimé que “l’ampleur de cette crise devrait servir de base à la construction d’une solution politique, démocratique et définitive permettant une élection présidentielle sous peu, comme la grande majorité des Vénézuéliens aspirent à le faire”.

Le Venezuela a déclaré la «quarantaine sociale» et annoncé un plan économique contre le coronavirus. À l’heure actuelle, il a enregistré 91 cas de Covid-19, bien que Guaidó affirme qu’il y en aurait beaucoup plus.