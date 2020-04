Coronavirus – Les anciens ministres de la Santé du Brésil dénoncent Bolsonaro à l’ONU pour ses actions contre le coronavirus

MADRID, 26 avr. (EUROPA PRESSE) –

Les anciens ministres brésiliens de la Santé, Alexandre Padilha, Arthur Chioro et Humberto Costa, ont dénoncé samedi le président Jair Bolsonaro devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour ses actions contre la pandémie de coronavirus.

Les représentants ont accusé Bolsonaro de violer les droits à la santé et à la vie, en plus de l’accuser d’un “génocide potentiel” pour ne pas avoir suivi les recommandations des autorités sanitaires et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devant le Covid- 19, tel que rapporté par «Folha de Sao Paulo».

C’est l’un des nouveaux fronts auxquels le président brésilien est confronté, après que le procureur général brésilien, Augusto Aras, a demandé à la Cour suprême d’ouvrir une enquête contre lui après les accusations d ‘”ingérence politique” dans la police. par l’ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Sergio Moro.

Le président brésilien, qui avait initialement déclaré que le coronavirus était une “grippe”, a été très critique à l’égard de certaines des autorités de l’État qui, depuis le début, ont choisi de suivre les recommandations de l’OMS, fermant les écoles et les lieux publics et conseiller l’internement de ses citoyens dans leurs foyers.

Le Brésil a enregistré 346 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures ce samedi, selon les informations communiquées par le ministère de la Santé. De plus, il y a 58 509 cas confirmés.