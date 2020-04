Coronavirus – Les forces armées boliviennes intensifieront les contrôles pendant l’expansion du confinement dû au coronavirus

MADRID, 15 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le ministre bolivien de la Défense, Luis Fernando López, a annoncé mardi que les membres des forces armées déployés pour assurer le respect des mesures de confinement des coronavirus intensifieraient les contrôles dans les rues boliviennes pendant la prolongation de l’emprisonnement, décrété jusqu’au 30 avril.

Ainsi, López a avancé que le nombre de militaires dans les provinces et les capitales du département augmenterait, tout en soulignant que la majorité des citoyens boliviens se conformaient aux mesures préventives décrétées par le gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée, Jeanine Áñez. , bien qu’un groupe minoritaire viole la quarantaine.

“Nous avons besoin de rigidité pour que les gens se conforment, des gens qui ne comprennent pas, car la majorité des Boliviens ont déjà parfaitement compris”, a déclaré López, comme le rapporte l’agence de presse bolivienne ABI. “Pour quelques-uns, nous en souffrons beaucoup”, a-t-il conclu.

Áñez a annoncé ce mercredi l’extension de l’emprisonnement, en plus d’une série de mesures économiques au profit de la population avec moins de ressources et des petites et moyennes entreprises. À ce jour, la Bolivie a enregistré 397 cas de coronavirus dans le pays, dont 43 nouveaux au cours des dernières 24 heures. Le bilan des morts est de 28 dans la nation andine.