Coronavirus.- Les ministres de la Santé et du Travail de l’Équateur démissionnent au milieu de la crise des coronavirus

MADRID, 22 mars (EUROPA PRESS) –

La ministre de la Santé de l’Équateur, Catalina Andramuño, et la ministre du Travail, Andrés Madero, ont démissionné ce samedi de leurs fonctions au milieu de la crise de contagion du nouveau coronavirus dans le pays d’Amérique latine.

Andramuño a décrit comme “inacceptable” l’imposition de fonctionnaires “sans connaissance de la santé publique” pour lutter contre le coronavirus en Equateur. “Le ministère de la Santé se prépare depuis décembre 2019 à cette crise, cependant, faire face à une urgence sanitaire sans ressources est compliqué”, a-t-il déclaré dans sa lettre de démission, recueillie par le journal ‘El Comercio’.

Pour sa part, le ministre du Travail a remis sa démission au président de l’Équateur, Lenín Moreno, après avoir confirmé qu’il avait été testé positif au nouveau coronavirus.

“J’ai été informé de mon résultat positif pour Covid-19, une maladie contractée au service de mon pays et en exécution de mes fonctions d’agent public pour le bien-être de tous les Équatoriens”, a-t-il déclaré.

De son côté, Moreno a déjà indiqué via son compte Twitter qui seront les personnes qui seront en charge de ces portefeuilles. Plus précisément, il a nommé Juan Carlos Zevallos au poste de nouveau ministre de la Santé, dont il a souligné qu’il dirigera le ministère “avec une vaste carrière professionnelle et universitaire”.

“La guerre contre Covid-19 nécessite d’inclure les meilleurs Equatoriens en première ligne. J’ai choisi le professionnel le plus apte à faire face à cette nouvelle phase d’urgence”, a déclaré le président équatorien.

Pour le ministère du Travail, il a annoncé la nomination de l’avocat Luis Arturo Poveda. “Je suis sûr que, sous sa direction, nous continuerons de promouvoir des politiques du travail équitables et inclusives ainsi que pour la croissance et la prospérité du pays”, a déclaré Moreno.

L’Équateur a jusqu’à présent confirmé 532 cas de coronavirus et sept décès dus à la pandémie. Jusqu’à présent, la province de Guayas est toujours la plus touchée par Covid-19 avec 397 personnes infectées.