Coronavirus.- Les partis politiques conviennent de reporter les élections du 3 mai en Bolivie mais il n’y a pas de nouvelle date

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Tribunal électoral suprême (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a annoncé lundi que tous les partis politiques avaient accepté de reporter les élections générales prévues pour le 3 mai, bien qu’il ait précisé qu’il n’y avait pas encore de nouvelle date. .

“Tous les candidats (…) ont exprimé leur soutien à la position de la Cour suprême électorale samedi dans le sens de suspendre le processus électoral pendant cette période de quarantaine. Il y a eu un soutien total”, a annoncé Romero dans des déclarations à la appuyez sur.

Interrogé sur la date des élections, Romero a expliqué que, bien qu’ils aient accepté de maintenir des contacts “pour la définition de la date”, pour le moment elle ne s’est pas concrétisée.

“Nous aspirons, en tant qu’organe électoral, à ce que cet accord et consensus que nous puissions parvenir entre les acteurs politiques et institutionnels se traduise en une loi approuvée par l’Assemblée législative”, a-t-il déclaré, en reportant la date au Congrès.

Romero a annoncé samedi dernier que le TSE “avait suspendu le calendrier et le calendrier électoral pour une période de 14 jours à partir de 00h00 le dimanche 22 mars”, mais a conditionné cette décision à l’obtention du soutien des partis politiques.

Dans cette intention, il a rencontré ce lundi “des représentants de tous les candidats”, dans “un cadre de dialogue et d’ouverture pour générer progressivement le consensus dont le pays a besoin à l’heure actuelle”.

“Nous avons convenu que nous allons poursuivre les réunions … pour rechercher des définitions de manière concertée sur le processus électoral”, a-t-il déclaré, selon la presse bolivienne.

Avec les élections générales du 3 mai, la Bolivie aspire à surmonter la crise politique déclenchée par les “irrégularités” détectées par l’Organisation des États américains (OEA) dans celles du 20 octobre. Plus de 30 personnes sont mortes dans des affrontements entre partisans et détracteurs de l’ancien président Evo Morales et avec les forces de sécurité.

Le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez a annoncé ce week-end une mise en quarantaine dans tout le pays, où 27 cas de coronavirus ont déjà été enregistrés.