Coronavirus létal, grippe ou allergies: identifiez vos symptômes

Après que le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une urgence en raison d’infections létales à coronavirus, il est important d’identifier les symptômes de cette maladie respiratoire de la grippe ou des allergies.

Le mortel COVID-19 a gravement touché plus de 125 personnes dans le monde, dont 4 600 sont décédées et 67 000 ont été sauvées de cette pandémie qui a commencé à se propager dans la ville de Wuhan, en Chine.

Comment fonctionne le coronavirus dans notre corps?

Les experts en santé soutiennent que le coronavirus mortel est considéré comme une nouvelle souche de virus qui provoque certaines conditions.

Faites attention aux signes avant-coureurs pour savoir comment se transmet le coronavirus mortel.

Le COVID-19 est transmis de personne à personne, surtout s’il se trouve à au moins six mètres, mais il faut être très prudent.

Les spécialistes soutiennent qu’une personne peut souffrir du coronavirus mortel sans détecter de symptômes, pendant la phase d’incubation, qui durerait au moins les 14 premiers jours.

Par conséquent, la personne pourrait devenir par inadvertance un agent de transmission du coronavirus mortel.

Après avoir terminé ce processus d’incubation, la personne commence à ressentir un écoulement nasal, des maux de tête, une toux, de la fièvre, des frissons, des douleurs corporelles et des difficultés respiratoires.

La santé du patient peut empirer lorsque COVID-19 se transforme en pneumonie.

Grippe: infection des voies respiratoires

La grippe, également appelée grippe, est une infection des voies respiratoires présentant des symptômes tels que fièvre, fatigue, éternuements, douleurs musculaires et aggravation des symptômes.

Contrairement à COVID-19, la toux est causée par la grippe qui peut être intense et dure deux semaines, tandis que le reste des symptômes disparaissent généralement en une semaine sans avoir besoin de soins médicaux.

Allergies: attaque les défenses de l’organisme

En cas d’allergies, vous avez deux facteurs d’attaque. Le premier se développe tout au long de la vie chez les personnes qui ont une prédisposition.

La seconde se produit lorsque les gens deviennent allergiques au contact avec quelque chose d’habituel.

Les symptômes comprennent des démangeaisons des yeux, un nez bouché et des éternuements.

Après avoir connu les différences entre le coronavirus, la grippe et les allergies, vous avez déjà les connaissances nécessaires pour être prévenu et attentif, mais n’oubliez pas que se laver les mains fréquemment et utiliser des mouchoirs ou se couvrir le nez et la bouche avec le coude peut arrêter la contagion.

L’OMS renforce ses actions contre le coronavirus mortel

Dans un communiqué de presse, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont publié un guide pour promouvoir la protection des enfants dans les écoles contre COVID-19.

En cas de fermeture d’écoles, le guide présente des recommandations pour atténuer les éventuels effets négatifs du virus sur l’apprentissage et le bien-être des enfants.

Cela signifie avoir des plans solides pour garantir la continuité de l’apprentissage, y compris la possibilité de mettre en œuvre des méthodes d’enseignement à distance telles que des stratégies d’éducation en ligne et des émissions de radio de contenu académique, ainsi que l’accès aux services de base pour tous les enfants.

Ces plans devraient également inclure les mesures nécessaires à la réouverture éventuelle des écoles dans des conditions de sécurité.

Lorsque les écoles restent ouvertes et pour garantir la protection et l’information des enfants et de leurs familles, le guide demande que les mesures suivantes soient prises:

Fournir aux enfants des informations sur la façon de se protéger, promouvoir les meilleures pratiques de lavage des mains et d’hygiène, et fournir des matériaux d’hygiène.

Ainsi que le nettoyage et la désinfection des bâtiments scolaires, en particulier les installations d’eau et d’assainissement.

Une autre recommandation est d’augmenter le débit d’air et la ventilation.

