Coronavirus: l’histoire de passagers argentins bloqués dans une croisière de luxe

Croisière Côte d’émeraude est échoué et mis en quarantaine en Italie pour une possible cas de coronavirus affecterait un Femme chinoise de 54 ans.

Sur le navire de la société italienne, qui venait d’Espagne, 35 voyages en Argentine. Les données ont été confirmées par le consul à Rome, María Lucía Dougherty de Sánchez. Les hôtes argentins tentent de garder leur calme face à l’éventuelle confirmation de cette maladie qui a déjà enregistré 170 décès, mais à partir de leurs téléphones portables, ils racontent comment la situation est vécue à l’intérieur du bateau.

Gabriela Keselman Lob, Argentine, qui est montée à bord de la croisière à Palma de Majorque, voyage avec ses parents et ses frères et sœurs et a été l’une des premières à partager minute par minute. En dialogue avec Infobae Il a expliqué comment il avait appris l’existence d’un cas possible de coronavirus. «Hier, nous avons navigué toute la journée, aujourd’hui nous sommes arrivés tôt à Rome. Lorsque nous nous sommes approchés des boîtes de sortie, ils ne nous ont pas laissé sortir, ils nous ont dit qu’ils faisaient régulièrement un bilan de santé d’une demi-heure. Mais cela prenait de plus en plus de temps. “

Les premières informations officielles sont arrivées près de quatre heures plus tard. «Ils ont fait savoir aux intervenants que le QUI Il a recommandé de renforcer les contrôles sanitaires dans les ports de destination qui font partie de l’itinéraire », a-t-il ajouté. Face à la confusion, Gabriela Il a réalisé une vidéo montrant certaines des exigences d’hygiène dont ils ont besoin à bord. “Avant de se laver les mains avant d’entrer dans le restaurant était facultatif, aujourd’hui c’est obligatoire.”

L’information selon laquelle il y avait une femme de Macao, sur la côte sud de la Chine, qui avait été isolée parce qu’elle avait de la fièvre et des problèmes respiratoires, n’a pas été fournie par l’équipage, mais que les invités l’ont lue sur les réseaux sociaux.

Malgré les nouvelles inquiétantes, @GabyLob a transmis un message calme: «Les passagers sont calmes en attendant les résultats des analyses des personnes qui ont présenté des symptômes qui pourraient être du #Coronavirus“

Impatients, d’autres cherchent à savoir quand ils obtiendront les résultats officiels des analyses effectuées sur la passagère de Macao et sa compagne. “Quelqu’un sait-il combien de temps il faut aux tests pour le détecter? Ils font des contrôles sur 2 passagers chinois et pour l’instant (logique) ils ne nous disent rien d’autre. Un peu de fardeau …», A demandé María Cartagena, une autre des touristes.

“Nous sommes informés par les intervenants qu’ils ont déjà retiré les échantillons pour analyse. Ils attendent les résultats d’aujourd’hui après-midi», Mis à jour quelques minutes plus tard.

Les touristes du monde entier essaient de ne pas voir leurs vacances modifiées par la mesure, mais ont été forcés de changer de plan. «Certains voyageurs ont dû mettre fin à leur séjour à Rome, maintenant l’équipage leur a demandé de retourner dans leur chambres ».

Au-dessus du navire, d’autres choisissent de rester près de l’équipage dans les allées ou autour de la porte d’atterrissage pour consulter leurs doutes et leurs inquiétudes. Filippo Rossi, qui est à bord avec sa famille, a enregistré des images de l’intérieur avec son téléphone portable. Vous pouvez voir un groupe assis dans les couloirs avec leurs valises, alors qu’ils descendaient à Rome.

D’autres choisissent d’être sur le pont ou les espaces récréatifs offerts par la croisière. Il y a beaucoup de passagers asiatiques, beaucoup d’entre eux choisissent d’utiliser Jugulaires

La compagnie de croisière italienne a expliqué qu ‘”elle a activé le protocole pour une affaire suspecte concernant un invité de Macao actuellement à bord de Costa Smeralda”, selon le communiqué officiel. “La femme, 54 ans, a été placée dans une pièce isolée de l’infirmerie à bord avec son compagnon de voyage”, a-t-il expliqué.

Si un résultat négatif pour le coronavirus se confirmait, le prochain arrêt prévu par la Côte serait Marseille, en France. «C’est notre priorité absolue garantir la santé et la sécurité des passagers et l’équipage. La Société est entièrement à la disposition de l’Autorité sanitaire et son indication sera strictement appliquée. Costa Cruises continue d’appliquer les politiques nationales pertinentes et de surveiller l’évolution de l’épidémie, selon les indications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) », a déclaré la société italienne dans votre libération

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a exhorté le “monde entier à agir”, se réunira jeudi pour déterminer si l’épidémie constitue une urgence sanitaire internationale.