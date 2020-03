Coronavirus: l’interdiction d’entrée aux États-Unis depuis l’Europe est entrée en vigueur

L’interdiction d’entrée aux États-Unis depuis l’Europe décrétée par le président Donald Trump, en raison du coronavirus, est entrée en vigueur à minuit (04H00 GMT) et durera au moins 30 jours. La mesure affecte les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans l’un des pays appartenant à la zone de Shengen au cours des 14 jours précédant leur voyage aux États-Unis.

Trump a annoncé cette mesure mercredi dernier à travers un message solennel à la nation télévisé en prime time depuis le bureau ovale.

«J’ai décidé de prendre plusieurs mesures fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Pour empêcher que de nouveaux cas n’entrent dans nos frontières, nous suspendrons tous les voyages de l’Europe vers les États-Unis “, a déclaré Trump., en précisant que l’interdiction n’affecte pas le Royaume-Uni.

“Ces restrictions seront ajustées en fonction des conditions sur le terrain”, a déclaré le président lors de son discours, expliquant que des exceptions seront faites pour les Américains qui souhaitent rentrer d’Europe et subir un dépistage rigoureux du virus.

Trump a qualifié COVID-19 de “virus étranger” et a reproché aux pays européens une partie de sa propagation aux États-Unis.

“L’Union européenne n’a pas pris les mêmes précautions (comme aux États-Unis) et n’a pas restreint les voyages en provenance de Chine et d’autres sources (du virus). En conséquence, un grand nombre de nouveaux cas aux États-Unis ont été causés par des voyageurs venant d’Europe “, at-il dit.

En réponse à la décision de Trump, les présidents de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, et du Conseil européen, Charles Michel, ont déploré une mesure qu’ils ont qualifiée d ‘”unilatérale”. “L’Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d’imposer une interdiction de voyager ait été prise unilatéralement et sans consultation”, ont déclaré les deux dirigeants dans un communiqué conjoint.

L’Europe est devenue le nouvel épicentre du coronavirus après que la Chine a réussi à réduire considérablement les infections et les décès. L’Italie compte plus de 17 500 cas et 1 250 décès, suivie de l’Espagne avec 5 200 cas et 130 décès.

Les États-Unis, pour leur part, dépassent 2 200 cas et signalent une cinquantaine de décès, même si l’on craint que ce chiffre soit beaucoup plus élevé en raison du petit nombre de tests effectués.

Ce vendredi, l’urgence nationale a été clarifiée par le déclenchement de coronavirusinvoquer le Loi Stafford d’ouvrir la porte à une aide fédérale accrue pour les régions touchées. “Nous octroierons 50 000 millions de dollars, une somme importante, aux États et aux municipalités”, a fait savoir le président lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

“Pour libérer le plein pouvoir du gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale”Trump a déclaré et a appelé tous les États américains à établir des centres d’opérations d’urgence. Il a également déclaré que son gouvernement accélérait les études sur les cas suspects de coronavirus, au milieu des critiques concernant le manque de kits de test suffisants à travers le pays.

Trump a annoncé que son gouvernement avait conclu un nouveau partenariat avec l’industrie privée pour étendre ses capacités de test. Le président a expliqué qu’il essayait de travailler avec des pharmacies et des entités privées pour tester les gens dans leurs voitures dans des zones désignées, quelque chose que son propre chef des Centers for Disease Control, Robert Redfield, a déclaré quelques jours auparavant, ce n’était pas nécessaire.

Il s’agit de la méthode dite «drive-through» utilisée pour la première fois par la Corée du Sud et l’Allemagne, pays qui ont réussi à mieux contrôler l’épidémie, et elle a déjà été testée dans certaines villes des États-Unis. À la manière d’un fast-food, les gens remplissent un formulaire en ligne sur leurs symptômes et, s’ils se qualifient, montent à bord de leur voiture à l’endroit désigné, où les infirmières enlèvent la muqueuse de leur nez par la fenêtre. Les résultats sont prêts en un jour. C’est un moyen rapide et sûr de tester un grand nombre de personnes, sans les enfermer dans une clinique.