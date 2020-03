Coronavirus.- L’OCDH demande à Cuba des mesures “urgentes” pour assurer la santé des détenus face au coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a demandé jeudi au gouvernement cubain de prendre des mesures “urgentes” pour garantir la santé des détenus et empêcher l’effondrement des prisons en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans ce contexte, l’OCDH, qui a réitéré sa “demande” de libération des “prisonniers politiques”, a exhorté le Gouvernement cubain à “décongestionner les prisons” dans le but que le personnel de santé les assiste efficacement.

Dans ce contexte, l’agence a également demandé “le changement des mesures de précaution” pour les personnes qui ne présentent pas de risque pour la population et qui sont actuellement en prison en attente de jugement. De même, l’OCDH a demandé “des permis exceptionnels, compte tenu de la fin ou de la substitution des peines – dans des cas mineurs – ou de l’évaluation des grâces possibles”.

Enfin, ils ont également exigé que les détenus souffrant du VIH ou du sida et d’autres pathologies à haut risque, ainsi que les personnes âgées, soient considérés comme «prioritaires».

Cuba compte l’une des populations carcérales les plus élevées du monde, avec près de 100 000 détenus et quelque 200 prisons. L’OCDH a souligné que le gouvernement cubain n’a “jamais” autorisé l’inspection internationale de ces installations.

“Les centres de détention de l’île ne disposent pas des conditions sanitaires nécessaires”, a dénoncé l’organisation. “Le surpeuplement, une mauvaise alimentation et des soins médicaux médiocres ont été à l’origine de fréquentes épidémies de tuberculose, de maladies diarrhéiques aiguës et d’autres transmises par des parasites, comme la gale”, a ajouté l’OCDH.

L’ONG Human Rights Watch (HRW) avait déjà averti que Covid-19 présente un risque plus élevé pour les populations qui vivent très proches les unes des autres. Le risque est particulièrement aigu dans les prisons et les centres de détention, où les populations en détention comprennent les personnes âgées et celles souffrant de graves problèmes de santé chroniques, ce qui signifie qu’elles courent un risque accru de contracter Covid-19.