Coronavirus.-L’OCDH propose que Cuba oriente la police vers des “tâches d’assistance” aux personnes âgées et aux personnes dans le besoin.

MADRID, 8 avr (EUROPA PRESSE) –

L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a demandé ce mardi au gouvernement cubain de renvoyer la police “nationale et politique” du pays à des “tâches d’assistance” pour les personnes âgées et les personnes qui ont le plus besoin de la crise de Covid-19.

“Il est important que les forces de sécurité, en plus de maintenir l’ordre, remplissent une fonction sociale comme dans d’autres pays, par exemple en s’occupant des plus démunis, notamment en aidant à la distribution des repas”, a souligné l’OCDH dans un communiqué. libération.

L’agence a fait cette proposition à l’exécutif cubain ainsi que neuf autres mesures qui “visent à améliorer la situation des familles, à protéger les plus vulnérables et les plus nécessiteux, à atténuer le risque de contagion de nos médecins et étudiants en médecine et à soutenir ceux qui peuvent aider. de la société civile pour répondre aux problèmes “liés à la pandémie de coronavirus.

Ainsi, l’Observatoire cubain des droits de l’homme a demandé au gouvernement cubain d’éliminer la taxe de 10% que l’État impose sur les envois de fonds des familles en dollars américains. Selon lui, “cette mesure signifierait pour les familles cubaines dans leur ensemble une économie ou un soulagement de millions de dollars et une incitation à accroître la solidarité familiale”.

La deuxième mesure vise à “garantir la livraison de nourriture à domicile aux personnes âgées et / ou physiquement handicapées à mobilité réduite”.

Ils ont également demandé de garantir la nourriture pour “les maisons dans lesquelles tous les adultes sont sous surveillance épidémiologique”. “Cette mesure empêcherait le déplacement de personnes plus vulnérables au virus”, selon l’OCDH.

Il a également proposé l’activation de «centres de transformation alimentaire» pour les personnes âgées et nécessiteuses dans «les cuisines des entreprises publiques ou dans les hôtels contrôlés par l’État». “Cette mesure contribuerait à atténuer l’une des crises systémiques cubaines, qui est liée aux difficultés d’approvisionnement en nourriture”, ont-ils indiqué depuis l’observatoire.

En ce sens, ils ont rappelé que, selon une enquête réalisée par eux-mêmes, 95% des Cubains considèrent qu’il est “difficile” ou “très difficile” d’obtenir de la nourriture à Cuba.

Quant au personnel de santé, l’OCDH a exigé que les professionnels soient dotés des équipements de protection “essentiels et nécessaires” pour prévenir la propagation du Covid-19, en plus de garantir leur sécurité.

“Selon l’expérience d’autres pays, le personnel de santé est fortement affecté par les contagions car il traite directement les patients, c’est pourquoi nous insistons sur l’importance d’avoir des matériaux de protection”, a déclaré l’Observatoire cubain des droits de l’homme.

D’autre part, ils ont exhorté le gouvernement à “prévoir la nécessité de faire des hôtels des unités hospitalières”. “C’est une mesure que les autorités doivent envisager en cas d’augmentation exponentielle du nombre de personnes infectées ou admises”, a-t-il déclaré.

Ils ont également proposé une réduction des tarifs de téléphonie et de données d’ETECSA, une société contrôlée par l’État cubain. Selon l’ODCH, cette mesure est “largement revendiquée” par les citoyens qui “cherchent à être mis à jour et à se connecter avec leurs proches en ces temps difficiles”.

ACCÈS AUX MÉDIAS

Parallèlement, ils ont demandé que les médias indépendants aient accès aux conférences de presse des fonctionnaires du Ministère cubain de la santé publique. “En plus d’être un droit citoyen, cela aiderait à étendre la portée des informations et recommandations du gouvernement”, ont-ils considéré.

D’autre part, ils ont proposé que l’exécutif de Miguel Díaz-Canel supprime les restrictions d’accès au marché de gros et aux importations pour permettre la participation directe des travailleurs privés et des petites entreprises ou coopératives privées “, tout en faisant allusion à” simplifier les processus et les coûts douaniers. “” C’est important pour le rôle qu’ils peuvent jouer dans la fourniture de biens et services à la population “, a précisé l’OCDH.

Enfin, l’Observatoire cubain des droits de l’homme propose une exonération fiscale pour les producteurs agricoles privés et autres liés aux produits de première nécessité depuis au moins un an. Bien que l’ODCH ait reconnu que les effets de cette mesure “ne sont pas immédiats”, à son avis, c’est un moyen de stimuler et d’impliquer les producteurs.

À ce jour, Cuba a confirmé un total de 396 cas de coronavirus, dont onze sont décédés. De plus, 27 personnes ont déjà récupéré de Covid-19.