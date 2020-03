Coronavirus.- L’ONU appelle à un cessez-le-feu en Colombie pour lutter contre le coronavirus

Jusqu’à 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits humains et 173 anciens guérilleros des FARC ont été assassinés depuis la signature de la paix

MADRID, 28 mars (EUROPA PRESS) –

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Colombie, Carlos Ruiz Massieu, a appelé les acteurs armés actifs en Colombie à déclarer un cessez-le-feu pour faciliter la lutte contre le coronavirus.

“Il est temps d’approfondir le dialogue et la réconciliation à tous les niveaux et de donner un coup de main aux communautés les plus vulnérables qui ont été les principales victimes du conflit et qui pourraient être les victimes de cette pandémie”, a déclaré Massieu dans un communiqué.

Ruiz Massieu a ainsi fait écho à l’appel du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a appelé lundi dernier à un cessez-le-feu mondial pour aider à combattre le coronavirus.

La cessation des hostilités réduirait le risque de propagation et d’affectation du virus, en particulier parmi les communautés les plus vulnérables de Colombie, a expliqué Ruiz Massieu, également chef de la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie.

“Aujourd’hui plus que jamais, il est temps que la violence et les conflits cèdent le pas à la solidarité”, a souligné le chef de la mission des Nations unies en Colombie. “Cette maladie ne distingue pas la race, les frontières, la condition sociale ou les idéologies politiques. Pour cette raison, aujourd’hui plus que jamais, il est temps que la violence et les conflits cèdent la place à l’union et à la solidarité”, a-t-il souligné.

Ruiz Massieu a déploré qu’en dépit de la menace de la pandémie et des mesures d’isolement obligatoires, certains continuent d’être victimes de violences. Plus précisément, il a fait référence à des communautés de départements tels que Cauca, Chocó et Antioquia qui “continuent de subir des menaces, du harcèlement et des actions armées, ainsi qu’à des personnes en voie de réintégration et à des dirigeants sociaux”.

“Il est temps d’approfondir le dialogue et la réconciliation à tous les niveaux et de donner un coup de main aux communautés les plus vulnérables qui ont été les principales victimes du conflit et qui pourraient également être de cette pandémie si nous n’agissons pas avec le même sens collectif, comme une seule humanité “, a conclu Ruiz Massieu.

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi une nouvelle vague de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris le trafic de drogue. .

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 anciens guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé.