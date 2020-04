Coronavirus – López Obrador assure que le Mexique a réussi à “apprivoiser” la pandémie du nouveau coronavirus

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré ce dimanche que le pays est parvenu à “apprivoiser” le nouveau coronavirus, comme cela a été démontré, défendu, par la croissance horizontale de la pandémie, contrairement à d’autres pays.

“Nous nous portons bien, car la pandémie a été apprivoisée, au lieu de se déclencher comme elle s’est malheureusement produite ailleurs. Ici, la croissance a été horizontale et cela nous a permis de nous préparer très bien pour avoir tout ce qui est requis en matériel médical. “Le président a assuré à travers ses réseaux sociaux.

Depuis le Palais national, López Obrador a souligné que le Mexique ne connaît pas de saturation du système de santé, car il existe toujours une disponibilité de 70% entre les lits, les unités de soins intensifs, les ventilateurs et les spécialistes.

Le président mexicain a commencé son intervention en faisant progresser certaines des mesures économiques que le gouvernement envisage de développer pour faire face à la crise économique dérivée de la pandémie du nouveau coronavirus.

López Obrador a énuméré certaines des mesures que le gouvernement prendra pour relancer l’économie, telles que la création de deux millions d’emplois, trois millions de crédits pour les entreprises et les entreprises et le renforcement des programmes de protection sociale.

L’objectif, a-t-il dit, “est de protéger 25 millions de familles”, et alors qu’il aidera également “les 30 pour cent restants, les classes moyennes et supérieures, le secteur des entreprises, le commerce”, “une attention particulière” a souligné, tombe “sur les personnes les plus nécessiteuses”, car “c’est la marque du nouveau gouvernement”.

“Pour le bien de tous, les pauvres d’abord, car même ceux qui ont le plus de possibilités économiques se sentent bien lorsqu’ils savent qu’ils vivent dans un pays où règne la justice, où les inégalités économiques et sociales ne sont pas encouragées”, a-t-il souligné.

López Obrador a également annoncé un programme de développement urbain visant à améliorer et à étendre les infrastructures, les chaussées urbaines et d’autres installations et services des parcs de logements des «quartiers populaires» les plus défavorisés, qui bénéficieront non seulement à près de 70 000 Mexicains y résident, mais faciliteront également la création d’emplois.

“L’industrie de la construction permet de réactiver l’économie plus rapidement et a un effet multiplicateur, puisque les travaux sont terminés et l’emploi est donné”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le ministère de la Santé du Mexique a signalé dans son dernier bilan de 14 677 cas positifs et 1 351 décès.