Coronavirus – López Obrador assure qu’il ne peut pas être mis en quarantaine

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré que depuis le début de la crise des coronavirus, il travaille plus d’heures qu’auparavant et a souligné que, comme les médecins, il ne peut pas non plus exécuter une mesure de confinement parce qu’il doit continuer son travail.

“Je ne peux pas mettre en quarantaine, je ne peux pas m’isoler, comme le font les médecins, les membres de l’armée, la marine, ceux qui fournissent l’eau que nous consommons”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne. “Nous devons continuer à nous conformer aux recommandations”, a-t-il ajouté, selon le journal “Milenio”.

Le président a assuré que la pandémie est sous contrôle au Mexique, malgré le fait que cette semaine le pays soit entré en phase 2 en confirmant la contagion communautaire. Les autorités mexicaines ont déjà confirmé plus d’un demi-millier de cas de coronavirus et plus d’une douzaine de décès, selon les bilans mis à jour par les différents États ce vendredi.

López Obrador, 66 ans, a souligné que les personnes âgées devraient rester à la maison et a demandé aux entreprises d’autoriser les permis “avec salaire et avantages” pour ce groupe jusqu’au 19 avril, tant qu’ils ne travail essentiel.

Le président a déclaré que le Mexique avait “les bases” pour faire face à un rebond dans les affaires, bien qu’il ait déjà avancé que le gouvernement s’était mobilisé pour acquérir de nouveaux équipements. Le ministère de la Défense a ouvert un appel à l’embauche de personnel médical et administratif pour renforcer la réponse des autorités.