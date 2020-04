Coronavirus – López Obrador baisse le salaire de son gouvernement dans son plan de mesures contre la crise des coronavirus

MADRID, 6 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé ce dimanche que le salaire serait abaissé, ainsi que le reste des hauts fonctionnaires, il rendra la TVA aux contribuables et ne générera pas plus de dette publique, entre autres mesures, pour tenter d’alléger les dommages économiques découlant de la crise sanitaire du coronavirus.

“Dans cette crise, je souligne transitoire, c’est à chacun de faire sa part”, a indiqué le président mexicain, puis a indiqué que les salaires des hauts fonctionnaires seraient abaissés et les “primes” supprimées, y compris les le vôtre.

López Obrador a également avancé qu’il ne générerait pas plus de dette publique, qu’ils n’augmenteraient ni ne créeraient plus d’impôts et qu’à son tour, a-t-il souligné, la TVA sera remboursée dès que possible aux contribuables.

De même, il a insisté sur le fait qu’il n’y aura pas de licenciements dans l’administration publique, mais il a demandé aux responsables “de plus de dévouement, d’efficacité et d’honnêteté totale” pour poursuivre “la transformation du Mexique”, comme le rapporte le journal local ‘El Universal’. “.

Le président mexicain a reconnu le travail des hommes d’affaires et des banques privées dans ces moments de crise sanitaire au Mexique, où Covid-19 a déjà fait 94 morts et 2143 infections.

Le président a également avancé que la semaine prochaine son gouvernement avait l’intention d’annoncer de nouvelles politiques d’investissement pour le secteur de l’énergie d’une valeur de 339 millions de pesos (environ 12 millions d’euros) et 65 000 millions (environ 2 300 millions d’euros) pour la société d’État Petróleos Mexicanos.

López Obrador a également voulu reconnaître le “sacrifice” consenti par la société mexicaine au cours de ces semaines, pour lequel il a annoncé que son gouvernement continue de travailler pour les secteurs les plus vulnérables du pays.

Ainsi, il a avancé que le gouvernement versera quatre mois de pension à huit milliards de personnes âgées, ce qui signifie un départ de 42 millions de pesos (un peu plus d’un million et demi d’euros).

Le chef de l’Etat mexicain a annoncé qu’un investissement de 25 000 millions de pesos (900 millions d’euros) sera également réalisé dans le domaine du logement social et de l’accès à l’eau potable et a annoncé une aide au secteur de l’agriculture et de la pêche, ainsi que l’éducation.

Enfin, López Obrador a encouragé les Mexicains à continuer de prendre des précautions et de prendre soin des personnes âgées et des malades, car comme il l’a annoncé, “la partie la plus difficile reste à venir”.